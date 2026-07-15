Συναγερμός στις ΗΠΑ: Χιλιάδες κρούσματα από παράσιτο που προκαλεί διάρροια – Στο «μικροσκόπιο» γνωστή αλυσίδα fast-food

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Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει στις ΗΠΑ ένα παράσιτο που προκαλεί σοβαρά γαστρεντερολογικά προβλήματα (διάρροια), έχοντας μολύνει χιλιάδες ανθρώπους σε 34 πολιτείες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των ομοσπονδιακών υγειονομικών αρχών.

Χιλιάδες κρούσματα

Περισσότερα από 1.600 επιβεβαιωμένα κρούσματα κυκλοσπορίασης έχουν καταγραφεί ενώ ερευνώνται άλλα 5.100 ύποπτα περιστατικά, ανακοινώθηκε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Ουάσινγκτον από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC).

Επειδή η ασθένεια συχνά δεν διαγιγνώσκεται ή δεν αναφέρεται στις υγειονομικές αρχές, ο αληθινός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανόν σημαντικά υψηλότερος.

Στο «μικροσκόπιο» γνωστή αλυσίδα φαστ-φουντ

Η ομοσπονδιακή υγειονομική αρχή ερευνά αν η αλυσίδα εστιατορίων φαστ-φουντ Taco Bell μπορεί να έχει διαδραματίσει ρόλο στο ξέσπασμα της νόσου, σύμφωνα με την Washington Post.

Federal and state health officials are investigating whether Taco Bell played a role in one of the largest U.S. outbreaks of a gastrointestinal illness caused by a parasite that contaminates fresh produce, according to two individuals. https://t.co/n3JSZIoK4d — The Washington Post (@washingtonpost) July 14, 2026



Την περασμένη εβδομάδα η Taco Bell αφαίρεσε το μαρούλι και αρκετά άλλα συστατικά από το μενού της σε μερικές τοποθεσίες.

🌮 Taco Bell is under investigation over explosive diarrhea parasite outbreak. https://t.co/dmKXXBOwPN pic.twitter.com/ltAxOtPXR0 — TMZ (@TMZ) July 14, 2026

Το Μίσιγκαν στο επίκεντρο της έξαρσης

Το Μίσιγκαν βρίσκεται στο κέντρο του ξεσπάσματος, καθώς εκεί έχουν αναφερθεί περισσότερα από 3.300 επιβεβαιωμένα και πιθανά κρούσματα, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στην πολιτεία.

Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, μαρούλια μολυσμένα με το παράσιτο μπορεί να είναι η πηγή της μόλυνσης, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές στην πολιτεία.

NEW: Federal and state health officials are investigating whether Taco Bell locations could be linked to a growing parasite outbreak. The illness, cyclosporiasis, can cause weeks of severe stomach issues, including watery, “explosive” diarrhea. While investigators haven’t… pic.twitter.com/Nqiu2jkuEW — Fox News (@FoxNews) July 14, 2026

Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τα CDC, το παράσιτο μεταδίδεται εν γένει μέσω τροφής ή νερού μολυσμένων με περιττώματα μάλλον, παρά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.

Μολύνει το λεπτό έντερο και προκαλεί υδαρή διάρροια με συχνές, μερικές φορές απότομες και επώδυνες κράμπες του εντέρου.

Ξεσπάσματα της κυκλοσπορίασης συμβαίνουν συνήθως στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ