Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος για κακομεταχείριση ζώων – Είχε “παστουρώσει” 10 κατσίκες

Στη σύλληψη ενός 51χρονου στη Μύκονο προχώρησαν οι αρχές, καθώς διατηρούσε δέκα κατσίκες σε υπαίθριο χώρο, περιορίζοντας την κινητικότητά τους με την πρακτική του «παστουρώματος». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μύκονο, συνελήφθη 51χρονος στις 14 Ιουλίου 2026 για κακομεταχείριση ζώων, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία τους.
  • Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα κατσίκες σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος».
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι για την προστασία των ζώων συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

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Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο ελέγχων για την προστασία των ζώων.

Ο 51χρονος διατηρούσε δέκα κατσίκες σε υπαίθριο χώρο, έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο την κινητικότητά τους, εφαρμόζοντας την πρακτική του «παστουρώματος». Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση και η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ οι έλεγχοι για την εφαρμογή της συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

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