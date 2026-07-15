Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ο 24χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Πλέον, και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μετά από ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
  • Ο 24χρονος φοιτητής επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε.
  • Πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

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Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ενώ πλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 24χρονος φοιτητής, σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στην άρνησή του για οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που παραχώρησε και χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση, από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ανέφερε πως δεν γνωρίζει.

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Απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, ο ίδιος φέρεται να είπε ότι έδωσε τα κλειδιά τού σπιτιού σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για τη διαδρομή που ακολούθησαν μετέπειτα

Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες- μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 29χρονος και η 26χρονη, έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, μετά την απολογία τους στην ίδια ανακρίτρια.

Πηγή: ΑΠΕ

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