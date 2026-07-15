«Οδύσσεια»: Zendaya και Αν Χάθαγουεϊ μαγνήτισαν τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

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Ελάχιστοι δημιουργοί έχουν ταυτίσει την υπογραφή τους με τα μεγάλα καλοκαιρινά blockbusters όσο ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης, επιστρατεύοντας πάντα εντυπωσιακά καστ γεμάτα κορυφαίους ηθοποιούς, παραμένει η απόλυτη εγγύηση για να γεμίσουν ξανά οι κινηματογραφικές αίθουσες.

Η λαμπερή πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη

Με τη πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της «Οδύσσειας» να πλησιάζει στις αίθουσες περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη.

Λίγο πριν την προβολή οι σταρ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί του κινηματογράφου AMC Lincoln Square 13, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική αίθουσα στην αμερικανική μεγαλούπολη με τη δυνατότητα να προβάλλει το φιλμ σε μορφή IMAX 70mm.

Οι εμφανίσεις του Νόλαν και του «Οδυσσέα» Ματ Ντέιμον

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της 13ης ταινίας του επιλέγοντας ένα κλασικό σκούρο κοστούμι του οίκου Zegna.

Από την πλευρά του, ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη ήταν ντυμένος με ένα κοστούμι από τη συλλογή Purple Label του οίκου Ralph Lauren. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του Λουσιάνα και την κόρη τους, Ιζαμπέλα, σύμφωνα με το Τ&C.

Τηλέμαχος και Πηνελόπη στο κόκκινο χαλί

Ο Τομ Χόλαντ, που ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, εμφανίστηκε με σύνολο Fear of God, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με custom δημιουργία του οίκου Prada και κοσμήματα Bulgari.

Η ηθοποιός που περιμένει το τρίτο της παιδί έχει το ρόλο της Πηνελόπης στο φιλμ.

Οι μυθολογικές παρουσίες των Μόρτον, Θερόν και Νιόνγκο

Η Σαμάνθα Μόρτον, που ενσαρκώνει τη μάγισσα Κίρκη, εμφανίστηκε με δημιουργία Maison Margiela και κοσμήματα Leviev Diamonds, ενώ η Σαρλίζ Θερόν, η οποία υποδύεται την Καλυψώ, επέλεξε ένα σύνολο Dior και κοσμήματα Tiffany & Co.

Η Λουπίτα Νιόνγκο με την σειρά της έλαμπε μέσα στην χρυσή δημιουργία υψηλής ραπτικής του Nicholas Oakwell Couture ενώ την συνδύασε με ιδιαίτερα κοσμήματα Sabyasachi. Η βραβευμένη σταρ έχει διπλό ρόλο στην «Οδύσσεια», καθώς υποδύεται την Ωραία Ελένη και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα.

Η «Θεά» Zendaya

Σύμφωνα με το Just Jared, η εμφάνιση που συγκέντρωσε τα περισσότερα φλας των φωτογράφων ήταν εκείνη της Zendaya, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά.

Επέλεξε μία λευκή δημιουργία του οίκου Matières Fécales από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 η οποία ξεχώριζε για την ασύμμετρη λαιμόκοψη και τις λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε φτερά αγγέλου.

Zendaya arrives as an angel to the #TheOdyssey premiere in NYC 🤍 pic.twitter.com/KYSNvdgkil — Variety (@Variety) July 14, 2026



Η εικόνα της ολοκληρώθηκε μοναδικά με λευκές, μυτερές γόβες με γλυπτικό τακούνι και κοσμήματα Chopard.

Οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές στο κόκκινο χαλί

Επίσης στην πρεμιέρα ήταν ο Έλιοτ Πέιτζ, ο οποίος υποδύεται τον Έλληνα στρατιώτη Σίνωνα, καθώς και οι Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Μπιλ Ίργουιν, Τζον Μπέρνθαλ, Τράβις Σκοτ, Χίμες Πατέλ, Τζίμι Γκονζάλες, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζέιμς Ρεμάρ, Σον Έιβερι, Κόρεϊ Χόκινς, Τζέσι Γκαρσία και Γουίλ Γιουν Λι.

Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Η επική ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες αύριο 16 Ιουλίου από την Tanweer.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ