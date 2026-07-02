«Οδύσσεια»: Νέο καθηλωτικό τρέιλερ για το ομηρικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν – Πότε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα

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Λίγο πριν από τη μεγάλη της πρεμιέρα, η Universal Pictures μάς δίνει μια ακόμα γεύση από την «Οδύσσεια», κυκλοφορώντας ένα ολοκαίνουργιο εντυπωσιακό τρέιλερ.

Η νέα και πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη το κλασικό έπος του Ομήρου, είναι έτοιμη για το ντεμπούτο της στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.

Το ταξίδι της επιστροφής και οι μυθικές μάχες

Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ο οποίος, μετά την καταστροφή της Τροίας, ξεκινά ένα πολυετές και επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής για το βασίλειό του την Ιθάκη.

Αντιμέτωπος με θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια και πειρασμούς, ο θρυλικός βασιλιάς θα παλέψει με μυθικά πλάσματα, όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος και οι Σειρήνες με τελικό στόχο την επανένωση με τη σύζυγό του, Πηνελόπη και τον γιο του Τηλέμαχο.

Η δήλωση του Νόλαν και το εντυπωσιακό καστ

«Δεν είναι απλώς μία ιστορία, είναι η ιστορία!» είχε δηλώσει τον Απρίλιο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ο οποίος υπογράφει και το διασκευασμένο σενάριο.

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος, Λουπίτα Νιόνγκο στους ρόλους της Ωραίας Ελένης και της Κλυταιμνήστρας, Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, Χίμες Πατέλ ως Ευρύλοχος, Μία Γκοθ ως Μελανθώ, Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος, Τζον Μπέρνθαλ στο ρόλο του Μενέλαου, Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνονας και Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Σίνωνα, του Έλληνα στρατιώτη που έπεισε τους Τρώες να δεχθούν τον Δούρειο Ίππο στην πόλη.

Ακόμη εμφανίζονται οι Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκάβρον, Σάιλο Φερνάντες, Κόρεϊ Χόκινς, Νικ Ε. Ταραμπέι, Τζίμι Γκονζάλες, Μορίς Κομπτ, Μάικλ Βλάμις, Ίντο Γκόλντμπεργκ, Τζος Στιούαρτ, Ράιαν Χερστ, ‘Αντονι Μολινάρι, Τζόβαν Αντέπο, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζέιμς Ρεμάρ, Τράβις Σκοτ, Σον Έιβερι και Ίαν Κάσελμπερι.

Παραγωγή ύψους 250 εκατ. και γυρίσματα στην Ελλάδα

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Τα γυρίσματά της διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, ανάμεσα στις οποίες, στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισλανδία, σύμφωνα με το Geektyrant.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο Χόιτε βαν Χόιτεμα, τη μουσική ο Λούντβιγκ Γκόρανσον ενώ στην παραγωγή ήταν ο Νόλαν και η σύζυγός του Έμα Τόμας για λογαριασμό της εταιρείας τους, Syncopy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ