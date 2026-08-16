Γεωργιάδης για τις φωτιές Σαλαμίνα: «10 περιστατικά με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού»

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και στην ιατρική αντιμετώπιση εγκαυματιών και τραυματιών.

«Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού» αναφέρει αρχικά ο υπουργός Υγείας, και συνεχίζει: «Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση».

«Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες» καταλήγει.