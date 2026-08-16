Γεωργιάδης για τις φωτιές Σαλαμίνα: «10 περιστατικά με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στο X για την ιατρική αντιμετώπιση περιστατικών από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συνολικά 10 άτομα, ηλικίας 15-89 ετών, επηρεάστηκαν κυρίως από εγκαύματα και εισπνοή καπνού, με πέντε εξ αυτών να διακομίζονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένης μίας γυναίκας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού και μίας ασθενούς προς το Θριάσιο. Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

φωτιά, Σαλαμίνα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και την ιατρική αντιμετώπιση των πληγέντων.
  • Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού.
  • Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και στην ιατρική αντιμετώπιση εγκαυματιών και τραυματιών.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Χωρίς ενεργό μέτωπο στα Σελήνια – Μάχη με διάσπαρτες εστίες στα Περιστέρια

«Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά, ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού» αναφέρει αρχικά ο υπουργός Υγείας, και συνεχίζει: «Πέντε ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. Τρεις ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ δύο παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση».

«Το ΚΕΠΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες» καταλήγει.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ