Εικόνες ντροπής: Τα σκουπίδια «πνίγουν» το Κάτω Διμηνιό – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Εικόνες από την κοινότητα του Κάτω Διμηνιού στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας δείχνουν πλήθος απορριμμάτων έξω από τους κάδους, προκαλώντας ανησυχία και προβληματισμό. Η κατάσταση αυτή παρατηρείται σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα με ανέμους και υψηλή επικινδυνότητα για φωτιά.

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ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εικόνες ντροπής και προβληματισμού καταγράφονται στην κοινότητα του Κάτω Διμηνιού Κορινθίας, όπου απορρίμματα «πνίγουν» την περιοχή. Οι κάδοι είναι ασφυκτικά γεμάτοι και δεκάδες πεταμένες σακούλες βρίσκονται έξω από αυτούς.
  • Οι εικόνες καταγράφηκαν Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα με ισχυρούς ανέμους και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Κορινθία.
  • Οι εικόνες προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι πληροφορίες από τη Σαλαμίνα αναφέρουν ότι η πυρκαγιά στα Περιστέρια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες από την κοινότητα του Κάτω Διμηνιού στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας που δείχνουν απορρίμματα μέσα και έξω από τους κάδους.

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr είναι αποκαλυπτικές. Δείχνουν όλους τους κάδους απορριμμάτων να είναι ασφυκτικά γεμάτοι και ταυτόχρονα, έξω από αυτούς, διακρίνονται δεκάδες πεταμένες σακούλες, κάποιες εκ των οποίων μερικές είναι σκισμένες.

Παράλληλα, υπάρχουν και διάφορα αντικείμενα που έχουν απλώς αφεθεί εκεί.

Και όλα αυτά σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, μία ημέρα με ισχυρούς ανέμους και ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κορινθία είναι υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μάλιστα οι εικόνες προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από τη Σαλαμίνα αναφέρουν ότι η πυρκαγιά στα Περιστέρια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια.

Δείτε τις φωτογραφίες:

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ

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