Εικόνες ντροπής: Τα σκουπίδια «πνίγουν» το Κάτω Διμηνιό – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες από την κοινότητα του Κάτω Διμηνιού στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας που δείχνουν απορρίμματα μέσα και έξω από τους κάδους.

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr είναι αποκαλυπτικές. Δείχνουν όλους τους κάδους απορριμμάτων να είναι ασφυκτικά γεμάτοι και ταυτόχρονα, έξω από αυτούς, διακρίνονται δεκάδες πεταμένες σακούλες, κάποιες εκ των οποίων μερικές είναι σκισμένες.

Παράλληλα, υπάρχουν και διάφορα αντικείμενα που έχουν απλώς αφεθεί εκεί.

Και όλα αυτά σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, μία ημέρα με ισχυρούς ανέμους και ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κορινθία είναι υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Μάλιστα οι εικόνες προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από τη Σαλαμίνα αναφέρουν ότι η πυρκαγιά στα Περιστέρια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια.

Δείτε τις φωτογραφίες: