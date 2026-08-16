Πάρος: «Καταδικάζουμε τη βία, δεν έχουν καταγραφεί όλα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης» – Τι αναφέρει ο Σύλλογος Ταξί του νησιού για το άγριο επεισόδιο

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την επίθεση οδηγού ταξί στη Νάουσα της Πάρου εναντίον ενός ηλικιωμένου, για μία… θέση «πάρκινγκ», και την αποτύπωσή της σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων, ο Σύλλογος Ταξί Πάρου εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Cyclades24.gr, εκφράζει την κατηγορηματική και απερίφραστη αντίθεσή του σε κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν αυτή προέρχεται και ανεξαρτήτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στη Νάουσα Πάρου, κατά το οποίο οδηγός ταξί επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ξεκαθαρίζει ότι “τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού. Η ιδιαίτερα αυξημένη επαγγελματική πίεση και ο μεγάλος φόρτος εργασίας κατά τη θερινή περίοδο είναι μία πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες του κλάδου. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία ή άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά”.

«Ζητάμε συγγνώμη…»

Το ΔΣ., του Συλλόγου Ταξί Πάρου ζητεί «συγγνώμη από τον ηλικιωμένο συμπολίτη μας, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

«Το βίντεο που κυκλοφορεί δεν αποτυπώνει τα όσα προηγήθηκαν…»

Ενδιαφέρον έχει ότι ο Σύλλογος Ταξί Πάρου επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως: «… θεωρούμε σημαντικό να επισημανθεί ότι το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει μόνο ένα μέρος του περιστατικού και όχι όσα προηγήθηκαν της έντασης. Από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, υπήρξαν γεγονότα πριν από την έναρξη της καταγραφής τα οποία συνέβαλαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθούν, ώστε να υπάρχει πλήρης και αντικειμενική εικόνα του συμβάντος. Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολόγηση, αποδοχή ή επικρότηση της βίαιης συμπεριφοράς που ακολούθησε».

Και καταλήγει η ανακοίνωση; «Ο Σύλλογος Ταξί Πάρου παραμένει προσηλωμένος στις αρχές του επαγγελματισμού, του σεβασμού και της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς απέναντι σε κάθε πολίτη και επισκέπτη του νησιού».

Μετανιωμένος εμφανίζεται ο «οξύθυμος» οδηγός που απολύθηκε και λέει πως δέχεται απειλές

«Μετανιώνω, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος» υποστηρίζει από την πλευρά του ο οδηγός ταξί για το άγριο επεισόδιο στην Πάρο. Ισχυρίζεται δε, πως πίσω από το περιστατικό κρύβεται ένταση σχετικά με την κατάληψη των θέσεων της πιάτσας των ταξί από ενοικιαζόμενα οχήματα. Δηλώνει μετανιωμένος, αλλά αναφέρει ότι δέχεται απειλές μετά τη δημοσιοποίηση του καβγά.

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και προχώρησε στη λύση της εργασιακής συνεργασίας, τονίζοντας ότι η πράξη αυτή προκάλεσε «μεγάλη δυσφήμηση» στον κλάδο. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.