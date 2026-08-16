Χαλκιδική: Παρατείνεται έως τη Δευτέρα το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

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Σε ισχύ είναι και σήμερα, Κυριακή (16/8), η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τις 08:00 σήμερα το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 08:00 της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση

Στον Δήμο Κασσάνδρας, η απαγόρευση αφορά τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και συγκεκριμένα την «Κορυφογραμμή», από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Στον Δήμο Σιθωνίας, το μέτρο εφαρμόζεται στη χερσόνησο της Σιθωνίας και συγκεκριμένα στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη, η απαγόρευση αφορά τις περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Στον Δήμο Πολυγύρου, το μέτρο αφορά τον ορεινό όγκο του Χολομώντα, τις αναδασώσεις στην περιοχή Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Συνεχείς έλεγχοι από την Αστυνομία

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση στις απαγορευμένες ζώνες.

Σε περίπτωση εντοπισμού ατόμων στις συγκεκριμένες περιοχές, θα προχωρούν στην απομάκρυνσή τους. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται πλήρως με την απόφαση, καθώς η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.