F-35 γιοκ!: «Παντρεύτηκε» τους S-400 η Τουρκία – Γιατί βάλτωσαν οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στο κενό πέφτουν οι απεγνωσμένες προσπάθειες της Άγκυρας να απαλλαγεί από το αγκάθι των ρωσικών S-400 . Οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για μεταβίβαση του πυραυλικού συστήματος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βάλτωσαν, αφήνοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκλωβισμένο στη «ρωσική μέγγενη» και τα αμερικανικά μαχητικά F-35 οριστικά μακριά από την Τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Μαζί με αυτά, απομακρύνονται και τα νέα F-16 Viper. Κάποιοι βιάστηκαν να προεξοφλήσουν την ολική επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς.

Tου Χρήστου Μαζανίτη

Οι ελπίδες που έτρεφε το τουρκικό επιτελείο για μια θεαματική απεμπλοκή από τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA και μια επιστροφή από τη σπόντα στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς F-35 φαίνεται πως εξανεμίζονται. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (UAE) για τη μεταβίβαση των τεσσάρων πυραυλικών πυροβολαρχιών S-400 δεν έχουν σημειώσει καμία απολύτως πρόοδο.

Η Άγκυρα αναζητούσε εναγωνίως ένα «παράθυρο» στη νομοθεσία των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός νόμος είναι ξεκάθαρος και αμείλικτος: για να παραλάβει οποιαδήποτε χώρα F-35 ή να αρθούν οι κυρώσεις, πρέπει να αποδείξει πιστοποιημένα ότι δεν κατέχει, δεν λειτουργεί και δεν έχει υπό τον έλεγχό της το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα. Το σενάριο που διακινήθηκε έντονα τις τελευταίες εβδομάδες ήθελε το Αμπού Ντάμπι να αγοράζει ή να αποθηκεύει τους τουρκικούς S-400, «ξεπλένοντας» έτσι την Άγκυρα στα μάτια του Κογκρέσου. Ωστόσο, οι συζητήσεις αυτές προσέκρουσαν σε τοίχο, καθώς τα νομικά, τεχνικά αλλά και γεωπολιτικά εμπόδια αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα.

Πόρτα από ΗΑΕ

Γιατί όμως κόλλησε το deal με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Η απάντηση κρύβεται στην ίδια την ουσία της αμερικανικής ένστασης. Η Ουάσινγκτον και το Πεντάγωνο δεν ανησυχούν απλώς για την παρουσία των S-400 σε τουρκικό έδαφος, αλλά για την ίδια την τεχνολογία του ρωσικού ραντάρ. Ακόμη κι αν οι S-400 μεταφέρονταν στον Περσικό Κόλπο, η συνύπαρξή τους στην ίδια περιοχή με αμερικανικές βάσεις, συστήματα Patriot, THAAD και αμερικανικά αεροσκάφη, θα δημιουργούσε τους ίδιους ακριβώς κινδύνους υποκλοπής των κρίσιμων “stealth” χαρακτηριστικών.

Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Κογκρέσο παρακολουθεί με εξαιρετική καχυποψία τους ελιγμούς της τουρκικής διπλωματίας. Ακόμη κι αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, οι Αμερικανοί νομοθέτες διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη «δημιουργική λογιστική» με τους S-400. Για την Ουάσινγκτον, η τουρκική πλευρά πρέπει να καταστρέψει ή να επιστρέψει το σύστημα στη Μόσχα – κάτι που φυσικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ χωρίς σοβαρότατες συνέπειες για την Άγκυρα.

Η Μόσχα κρατά τον Ερντογάν

Η Τουρκία βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένη σε μια γεωπολιτική παγίδα που η ίδια κατασκεύασε. Οι S-400, για τους οποίους η Άγκυρα δαπάνησε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένουν ουσιαστικά ανενεργοί σε αποθήκες, καθώς η ενεργοποίησή τους θα πυροδοτούσε νέες καταστροφικές κυρώσεις από τη Δύση. Την ίδια στιγμή, η μεταπώλησή τους σε τρίτη χώρα απαιτεί την ρητή έγκριση του Κρεμλίνου, βάσει των τελικών πιστοποιητικών χρήστη (End-User Certificates).

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε το θέμα «εξαιρετικά ευαίσθητο», καθιστώντας σαφές ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να διευκολύνει την Άγκυρα να επιστρέψει στο δυτικό στρατόπεδο. Ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ότι κρατώντας τους S-400 στην Τουρκία, διατηρεί ένα μόνιμο ρήγμα στη συνοχή της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Έτσι, ο Ερντογάν εμφανίζεται «παντρεμένος» με ένα πανάκριβο οπλικό σύστημα που ούτε να χρησιμοποιήσει μπορεί πλήρως, ούτε να πουλήσει καταφέρνει.

Αυτή η εξέλιξη διαμορφώνει δραματικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σφραγίζοντας την τακτική και στρατηγική υπεροχή της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ενώ η Τουρκία παραμένει οριστικά εκτός του προγράμματος F-35 –με τα έξι αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει να παραμένουν καθηλωμένα σε αμερικανικά υποστέγαστρα– η Ελλάδα προχωρά σταθερά και μεθοδικά.

Η Πολεμική μας Αεροπορία, με τα 24 υπερσύγχρονα Rafale F3R να επιχειρούν ήδη από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, τον εκσυγχρονισμό 83 μαχητικών F-16 σε επίπεδο Viper και τη διακρατική συμφωνία για την απόκτηση των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, αποκτά μια συντριπτική ποιοτική υπεροχή στον αέρα. Η Άγκυρα βλέπει το αεροπορικό της οπλοστάσιο να γηράσκει, στηριζόμενη σε αναβαθμίσεις παλαιότερων F-16, την ώρα που η ελληνική «φωλιά» των stealth μαχητικών ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στους αιθέρες. Το όνειρο της τουρκικής ηγεσίας για αεροπορική κυριαρχία μετατρέπεται σε εφιάλτη, με τους S-400 να αποδεικνύονται η πιο ακριβή και ζημιογόνα επιλογή στην ιστορία της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας.