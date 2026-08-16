Κιμ Γιονγκ Ουν προς Πούτιν: «Περήφανος» για την ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσία

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Την ικανοποίησή του για την ολοένα στενότερη συνεργασία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία εξέφρασε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δηλώνοντας «περήφανος» για την πορεία των διμερών σχέσεων.

Σε επιστολή του προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA), ο Βορειοκορεάτης ηγέτης υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, σε μια ακόμη ένδειξη της στρατηγικής τους προσέγγισης.

«Είμαι πάντα περήφανος που μπορώ να προσδοκώ ένα άριστο μέλλον στις διμερείς σχέσεις», ανέφερε ο Κιμ, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει, μαζί με τον Πούτιν, την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και της Ρωσίας.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τόνισε επίσης ότι έχει «ακράδαντη πεποίθηση» πως η Ρωσία θα ευημερήσει και θα υπερασπιστεί την «εδαφική της ακεραιότητα» υπό τη «σοφή ηγεσία» του Πούτιν.

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Βόρεια Κορέα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ρωσίας, καθώς σύμφωνα με αναλυτές, η Πιονγιάνγκ έχει παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Μόσχα, μεταξύ άλλων με την αποστολή στρατιωτών, με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη και πρόσβαση σε ρωσική στρατιωτική τεχνολογία.

Η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συνεργασία Μόσχας και Πιονγιάνγκ έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Σε επιστολή που παρέδωσε την Παρασκευή στον Κιμ, με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική αποικιακή κυριαρχία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών ως «άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας».

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται ενεργά σε πολλούς τομείς και καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η ανταλλαγή των επιστολών πραγματοποιείται την ώρα που το Κίεβο συνεχίζει να καταγγέλλει τη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους που προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα σε επίθεση η οποία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων.