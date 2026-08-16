Μακροζωία: Οι 8 συνήθειες που χαρίζουν έως και 24 επιπλέον χρόνια ζωής, σύμφωνα με μελέτη

Η μακροζωία δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδια. Νέα μελέτη δείχνει ότι ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και να προσθέσουν έως και 24 επιπλέον χρόνια ζωής.

Οι συνήθειες που συνδέονται με μακροζωία, σύμφωνα με νέα μελέτη

Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, οι συμβουλές για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής πολλαπλασιάζονται καθημερινά, καθιστώντας συχνά δύσκολο να διακρίνουμε ποιες από αυτές βασίζονται πραγματικά σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα. Ωστόσο, μια νέα μελέτη έρχεται να αναδείξει τις καθημερινές συνήθειες που φαίνεται να συνδέονται περισσότερο με τη μακροζωία και τη βελτίωση της συνολικής υγείας.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition, βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων από περίπου 700.000 Αμερικανούς βετεράνους. Οι επιστήμονες εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στις καθημερινές συνήθειες των συμμετεχόντων και το προσδόκιμο ζωής τους, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Τι έδειξε η μελέτη για τη μακροζωία

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υιοθέτηση κάποιων συγκεκριμένων συνηθειών μέχρι τη μέση ηλικία οδηγεί σε σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αν και η μέση ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη δεν αναφέρθηκε, οι ερευνητές διαπίστωσαν τα εξής:

Οι 40χρονοι άνδρες που εφάρμοζαν οκτώ συνήθειες αναμενόταν να ζήσουν κατά μέσο όρο 24 χρόνια περισσότερο.

Οι 40χρονες γυναίκες που ακολουθούσαν τις ίδιες συνήθειες αναμενόταν να ζήσουν 21 χρόνια περισσότερο, σε σύγκριση με εκείνες που δεν ακολουθούσαν καμία.

Οι 8 καθημερινές συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία και προστατεύουν την καρδιά

Οι οκτώ συνήθειες που αναλύθηκαν στην μελέτη είναι οι εξής:

Πλήρης αποχή από το κάπνισμα

Τακτική σωματική δραστηριότητα

Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ (χωρίς καταχρήσεις)

Ποιοτικός και ξεκούραστος ύπνος

Θρεπτική και ισορροπημένη διατροφή

Αποτελεσματική διαχείριση του στρες

Διατήρηση ισχυρών κοινωνικών δεσμών

Αποχή από τη χρήση οπιοειδών

Ο Dr. Sean Heffron, καρδιολόγος στο NYU Langone Health (ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη), δήλωσε ότι η λίστα αυτή δεν τον εκπλήσσει. «Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες εμφανίζονται επανειλημμένα ως προστατευτικοί ενάντια στις καρδιακές παθήσεις —τη νούμερο ένα αιτία θανάτου— και οι περισσότεροι συνδέονται άμεσα με τους παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα και το κάπνισμα αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου. Αυτό σημαίνει ότι η διατήρηση μιας δραστήριας ζωής χωρίς εξαρτήσεις μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής σας. «Ο ύπνος, η διατροφή, η άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και η διαχείριση του άγχους είναι οι βασικοί παράγοντες», υπογράμμισε ο Dr. Heffron.

Παρόλο που οκτώ συνήθειες μπορεί να φαίνονται πολλές, οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να υιοθετήσουν έστω και μία από αυτές για να δουν σημαντικά οφέλη. «Εκπλαγήκαμε πραγματικά από τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση μίας, δύο, τριών ή και των οκτώ συνηθειών που αφορούν τον τρόπο ζωής», δήλωσε η Dr. Xuan-Mai T. Nguyen, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το UCLA Health.

Από πού να ξεκινήσετε: Οι 4 βασικοί πυλώνες ενός υγιεινού τρόπου ζωής που συνδέεται με την μακροζωία

Αν ψάχνετε ένα σημείο εκκίνησης, εστιάστε στα εξής:

Βελτίωση της διατροφής

Διακοπή του καπνίσματος

Αύξηση της σωματικής δραστηριότητας

Βελτίωση της ποιότητας του ύπνου

Πρόσφατες μελέτες συνδέουν τη γυμναστική (και ειδικότερα την ποικιλία ειδών άσκησης) με τη μακροζωία, την σωστή διατροφή με υγιή γήρανση και επιβεβαιώνουν ότι ο ανεπαρκής ύπνος σχετίζεται με χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.

Η σύνδεση με την υγεία της καρδιάς

Αυτές οι τέσσερις βασικές συνήθειες περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα “Life’s Essential 8” της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA), που θεωρούνται καθοριστικές για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας (οι υπόλοιπες τέσσερις είναι η διαχείριση του βάρους, ο έλεγχος της χοληστερόλης, η ρύθμιση του σακχάρου και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης).

Αν και ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες δεν είναι αμιγώς «συνήθειες», ο Dr. Heffron εξηγεί ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους, καθώς η διατροφή και η άσκηση επηρεάζουν άμεσα τόσο την πίεση όσο και τη χοληστερόλη.

Πώς ο τρόπος ζωής μπορεί να νικήσει ακόμη και τα γονίδια

«Αυτά είναι πράγματα που συζητώ ειλικρινά με τους ασθενείς μου», δήλωσε ο Dr. Heffron. Ως καρδιολόγος, επισημαίνει ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην σωματική δραστηριότητα και την σωστή διατροφή, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ωστόσο, ο ειδικός σημείωσε ότι η διαχείριση του στρες, οι υγιείς κοινωνικές σχέσεις και ο ποιοτικός ύπνος είναι εξίσου σημαντικά.

Αν ο στόχος σας είναι η μακροζωία και θέλετε να φτάσετε τα 100 χρόνια απολαμβάνοντας τη ζωή, δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Κάντε την αρχή αλλάζοντας μία μόνο συνήθεια στον τρόπο ζωής σας και, σταδιακά, ενσωματώστε και τους υπόλοιπους οκτώ παράγοντες.

«Συχνά τονίζω στους ασθενείς μου ότι υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους με πολύ ισχυρή γενετική προδιάθεση για καρδιοπάθειες, οι οποίες δείχνουν ότι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υγιεινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν θεαματικά τον κίνδυνο», ανέφερε ο Dr. Heffron. «Επομένως, ο τρόπος ζωής είναι καθοριστικός για όλους και μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την υγεία οποιουδήποτε ανθρώπου».