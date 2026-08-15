Ύπνος: Πώς η εικόνα της γειτονιάς επηρεάζει την ποιότητα της ξεκούρασής σας, σύμφωνα με μελέτη

Δεν είναι μόνο το στρώμα, το μαξιλάρι ή ο θόρυβος που καθορίζουν πόσο καλά κοιμόμαστε. Νέα μελέτη δείχνει ότι η εικόνα της γειτονιάς μας μπορεί να συνδέεται με την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του αστικού περιβάλλοντος στην καθημερινή μας ευεξία.

Νέα έρευνα συνδέει την εικόνα της γειτονιάς με την ποιότητα του ύπνου

Το «τοπίο του δρόμου» (streetscape) –το φυσικό περιβάλλον της γειτονιάς σας– είναι κάτι που πιθανότατα δεν έχετε σκεφτεί ποτέ συνειδητά, παρόλο που το βλέπετε καθημερινά. Τι γίνεται όμως αν αυτό το περιβάλλον σας επηρεάζει υποσυνείδητα και διαταράσσει τον ύπνο σας;

Αυτό το ενδιαφέρον ερώτημα αποτελεί το αντικείμενο μελέτης υπό τον καθηγητή Daisuke Matsushita από τη Σχολή Ανθρώπινης Ζωής και Οικολογίας του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου της Οσάκα (Graduate School of Human Life and Ecology at Osaka Metropolitan University).

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αναλύσει περισσότερες από 200.000 εικόνες από το Google Street View, προσδιορίζοντας τα οπτικά χαρακτηριστικά από διάφορες γειτονιές. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συσχέτισαν αυτά τα στοιχεία με τις αναφορές για την ποιότητα ύπνου 1.089 εργαζομένων που ζουν σε χαμηλούς ορόφους πολυκατοικιών στο Τόκιο (πρόκειται για την ομάδα που επηρεάζεται περισσότερο από το εξωτερικό περιβάλλον).

Πώς το αστικό περιβάλλον επηρεάζει τον ύπνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης

Αίσθημα ασφάλειας: Όσοι ζούσαν σε γειτονιές που αξιολογήθηκαν ως πιο ασφαλείς (δημιουργούσαν αίσθηση ασφάλειας) έτειναν να κοιμούνται περισσότερες ώρες.

Πράσινο και δέντρα: Οι άνθρωποι κοιμούνταν γενικά περισσότερο σε περιοχές με πολύ πράσινο και δενδροστοιχίες στους δρόμους.

Δομημένος χώρος: Η έντονη αίσθηση «περικλεισμού», που προκύπτει από την παρουσία πολλών ψηλών κτιρίων και την περιορισμένη διαθεσιμότητα ανοιχτών χώρων, συνδέθηκε με μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου και λιγότερα συμπτώματα αϋπνίας.

Το αναπάντεχο εύρημα για τους πεζόδρομους

Η μελέτη κατέληξε και σε ένα απρόσμενο συμπέρασμα: οι δρόμοι που είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς τους πεζούς (με περισσότερα πεζοδρόμια και σήματα οδικής κυκλοφορίας) συνδέθηκαν με μειωμένο αίσθημα ασφάλειας και μικρότερη διάρκεια ύπνου.

Αυτό υποδηλώνει ότι η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια δεν συνεπάγεται πάντα ένα περιβάλλον που εμπνέει αίσθημα ασφάλειας. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι δρόμοι με υποδομές για πεζούς προσελκύουν περισσότερο κόσμο, κίνηση και αγνώστους, καθιστώντας τις γειτονιές λιγότερο ήρεμες και ασφαλείς σε σύγκριση με τους ήσυχους δρόμους κατοικιών.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του αστικού σχεδιασμού

«Αυτή η μελέτη αναδεικνύει τις δυνατότητες αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του αστικού τοπίου σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές με οικονομικό τρόπο. Με βάση αυτή την τεχνική, οι πόλεις θα μπορούσαν να μετρούν την αντικειμενική ασφάλεια, την ομορφιά, τη ζωντάνια, τη δόμηση, καθώς και τα επίπεδα μόλυνσης και θορύβου», εξηγεί ο καθηγητής Daisuke Matsushita.

«Ελπίζουμε ότι ανοίγοντας αυτή τη νέα προοπτική, θα δημιουργηθούν περαιτέρω δυνατότητες για τον σχεδιασμό πιο υγιεινών γειτονιών», καταλήγει ο καθηγητής.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Building and Environment.