Ύπνος: Οι αποτελεσματικοί τρόποι για να θυμάστε τα όνειρά σας, σύμφωνα με μελέτη

Θέλετε να θυμάστε πιο καθαρά τα όνειρά σας; Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει τις απλές τεχνικές που βοηθούν στην ανάκληση των ονείρων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τρόπος σκέψης σας, τα στάδια ύπνου και η ηλικία παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να θυμούνται τα όνειρά τους

Οι περισσότεροι άνθρωποι ονειρεύονται κάθε νύχτα, αλλά μόνο λίγοι έχουν την ικανότητα όταν ξυπνούν, να θυμούνται τι δημιούργησε το μυαλό τους κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Μια νέα μελέτη Ιταλών επιστημόνων, που δημοσιεύτηκε στο Communications Psychology, έδειξε ότι ορισμένες συνήθειες και πρότυπα ύπνου μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες να θυμάται κάποιος όνειρά σου με λεπτομέρειες.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι παράγοντες όπως η συχνή ονειροπόληση (daydreaming), η θετική στάση προς τα όνειρα, τα ελαφρύτερα στάδια ύπνου, ακόμη η εποχική έκθεση στο φως του ήλιου, μπορεί να επηρεάζουν την ανάκληση ονείρων. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι η ανάμνηση ονείρων δεν είναι τυχαία, αλλά μια πολύπλοκη διαδικασία που διαμορφώνεται τόσο από ψυχολογικούς όσο και από βιολογικούς παράγοντες.

Ο στόχος της μελέτης που διεξήχθη από επιστήμονες του IMT School for Advanced Studies Lucca, ήταν να εξηγήσει γιατί η ανάκληση ονείρων διαφέρει τόσο πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ενώ κάποιοι ξυπνούν έχοντας καθαρές εικόνες στο μυαλό τους και ιστορίες, άλλοι δεν θυμούνται σχεδόν τίποτα.

Ένα σημαντικό εύρημα της συγκεκριμένης μελέτης, ήταν ότι οι συμμετέχοντες που άφηναν πιο συχνά τη σκέψη τους να περιπλανηθεί, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να θυμούνται τα όνειρά τους.

Πώς ο τρόπος σκέψης, τα στάδια ύπνου και η ηλικία επηρεάζουν την ανάκληση ονείρων

Η στάση του ατόμου έπαιξε βασικό ρόλο στην ανάμνηση ονείρων. Όσοι απολάμβαναν το όνειρο ή το θεωρούσαν σημαντικό, είχαν περισσότερες πιθανότητες να το θυμούνται, ενώ εκείνοι που δεν ενδιαφέρονταν για τα όνειρα συχνά τα ξεχνούσαν. Αυτό υποδηλώνει ότι η πίστη πως τα όνειρα έχουν αξία ενισχύει τη μνήμη.

Τα πρότυπα ύπνου επηρέασαν επίσης την ανάκληση των ονείρων. Μεγαλύτερα διαστήματα σε ελαφρύτερα στάδια ύπνου, σε αντίθεση με βαθύ ύπνο, αύξησαν τις πιθανότητες για ζωντανές αναμνήσεις ονείρων. Ο ελαφρύς ύπνος ίσως λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της ασυνείδητης φάσης του ονείρου και της συνειδητής εγρήγορσης.

Η διατήρηση ενός ημερολογίου ονείρων, οι ασκήσεις χαλάρωσης πριν από τον ύπνο και το πρωινό ξύπνημα με φυσικό τρόπο, χωρίς ξυπνητήρι μπορούν περαιτέρω να βελτιώσουν την ανάκληση των ονείρων σε βάθος χρόνου.

Επίσης, παρατηρήθηκαν διαφορές ανάλογα με την ηλικία. Οι νεότεροι συμμετέχοντες κατάφεραν να θυμηθούν τα όνειρά τους πιο εύκολα σε σχέση με τους μεγαλύτερους ενήλικες, οι οποίοι ανέφεραν πιο συχνά «λευκά όνειρα»—την αίσθηση ότι ονειρεύτηκαν χωρίς να θυμούνται λεπτομέρειες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αντανακλά ηλικιακές αλλαγές στη μνήμη.

Πώς οι εποχές και η έκθεση στο ηλιακό φως επηρεάζουν την ανάκληση των ονείρων

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι η εποχή του έτους παίζει ρόλο στην ανάκληση των ονείρων. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος κατά την άνοιξη ήταν πιο πιθανό να θυμούνται τα όνειρά τους, σε σχέση με εκείνους που παρακολουθήθηκαν τον χειμώνα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με την έκθεση στο ηλιακό φως, η οποία είναι φυσικά υψηλότερη κατά τους θερμότερους μήνες. Το φως του ηλίου βοηθά στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, ενισχύει τη διάθεση και υποστηρίζει τη υγιή εγκεφαλική λειτουργία. Όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν τη μνήμη και να βοηθήσουν στην ανάκληση ονείρων.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ιδιαίτερα οι εποχιακές αλλαγές στο φως, μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα να θυμόμαστε τα όνειρά μας.

Γιατί έχει σημασία η έρευνα για την υγεία του εγκεφάλου

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή, Giulio Bernardi, η μελέτη έδειξε πως η ανάκληση ονείρων δεν είναι τυχαία αλλά διαμορφώνεται από τις προσωπικές στάσεις, γνωστικά χαρακτηριστικά και από τη δυναμική του ύπνου. «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η ανάκληση ονείρων δεν είναι απλώς θέμα τύχης αλλά αντανακλά το πως αλληλεπιδρούν αυτά τα στοιχεία», εξήγησε.

Η έρευνα προσθέτει ότι τα πρότυπα ονείρων μπορεί να συνδέονται με την υγεία του εγκεφάλου. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει πως αλλαγές στον τρόπο ονειροπόλησης μπορούν να αποτελούν πρώιμα σημάδια καταστάσεων όπως η άνοια και η νόσος του Πάρκινσον.

Συμπερασματικά, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η ανάκληση ονείρων δεν είναι θέμα τύχης, αλλά διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες που αλληλοεπιδρούν.