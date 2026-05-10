Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Ουρές χιλιομέτρων παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις 20-25 λεπτών καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής δεν υπάρχει κάποιο τροχαίο στο σημείο και η συμφόρηση παρατηρείται λόγω του αυξημένου αριθμού εκδρομέων, οι οποίοι εκμεταλλευτήκαν τον καλό καιρό και πραγματοποίησαν εξορμήσεις εκτός της πρωτεύουσας.

