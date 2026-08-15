Σεισμός στην Κολομβία: Πέθανε η 32χρονη που είχε ανασυρθεί ζωντανή μέσα από ερείπια έπειτα από 36 ώρες – Aφήνει πίσω της έναν γιο 12 ετών

Η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 36 ώρες παγιδευμένη στα ερείπια κτιρίου στην Περέιρα της Κολομβίας μετά τον σεισμό, απεβίωσε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο

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Διεθνή Νέα

Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια στο Κάλι, αναζητώντας επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία. Φωτογραφία: Reuters
Διασώστες ερευνούν τα συντρίμμια στο Κάλι, αναζητώντας επιζώντες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία. Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο, που είχε ανασυρθεί ζωντανή μέσα από ερείπια έπειτα από 36 ώρες στην Περέιρα της Κολομβίας, πέθανε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο. Αφήνει πίσω της έναν 12χρονο γιο.
  • Η διάσωση της Ντανιέλας Λάργκο ήταν σύμβολο ελπίδας για τους κατοίκους της πληγείσας χώρας, η οποία εξακολουθεί να αναζητά τουλάχιστον 320 αγνοούμενους. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έχει αφήσει τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες.
  • Η Περέιρα, μαζί με το Κάλι, είναι από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους. Χιλιάδες πληγέντες έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η γυναίκα που πέρασε πάνω από 36 ώρες εκγλωβισμένη κάτω από ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε από τον σεισμό στην πόλη Περέιρα της Κολομβίας πριν ανασυρθεί ζωντανή την Τρίτη, σε μια διάσωση – σύμβολο ελπίδας για τους κατοίκους της πληγείσας χώρας – πέθανε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο, δήλωσε η οικογένειά της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο, ανασύρθηκε από συντρίμμια με φορείο στην Περέιρα εν μέσω κραυγών χαράς και χειροκροτημάτων, μια εικόνα που συγκίνησε την πληγωμένη χώρα, που εξακολουθεί να αναζητά τουλάχιστον 320 αγνοούμενους, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

 

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος αυτού του αιώνα στην Κολομβία, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), έχει αφήσει τουλάχιστον 294 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Η Περέιρα, μαζί με το Κάλι, είναι μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο. Στις πιο πληγείσες περιοχές, διασώστες χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν κομμάτια από στέγες και τοίχους, έξι ημέρες μετά τον σεισμό.

Κάποιοι αγκαλιάζουν ανθρώπους για να απαλύνουν τον πόνο της τραγωδίας, ενώ άλλοι οργανώνουν εράνους για πληγέντες που έχουν συγκεντρωθεί σε καταφύγια.

«Μακάρι όλο αυτό να τελείωνε γρήγορα», είπε Σάντρα Μιλένα Πέρεθ, μητέρα της Ντανιέλα Λάργκο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ντανιέλα αφήνει πίσω έναν 12χρονο γιο.

 

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