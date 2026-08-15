Συναγερμός στις ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλων σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πολλοί τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

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Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς από αδιευκρίνιστο αριθμό δραστών στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Βιρτζίνια. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις Quad Annexes, με τις αρχές να επιβάλλουν αποκλεισμό στην πανεπιστημιούπολη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, πολλά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ευτυχώς, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

🚨 Virginia State University — Campus remains locked down after multiple people shot Category: Campus shooting / Public safety

Date/time: Saturday, August 15, 2026; police called around 1:30 a.m. EDT

Location: Quad Annexes, 3300 block of Boisseau Street, Ettrick, Virginia… — WilluChill U.S. News. (@Will466513) August 15, 2026

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης και η αστυνομία της κομητείας Τσέστερφιλντ έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των υπόπτων, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε τους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών όσο συνεχίζεται η αστυνομική επιχείρηση.