Δραματικές ώρες στην Ινδονησία μετά τα 7,7 ρίχτερ – Αυξάνονται οι νεκροί, μάχη των σωστικών συνεργείων για τους εγκλωβισμένους

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα σωστικά συνεργεία στην ανατολική Ινδονησία δίνουν κυριολεκτικά «μάχη» διάσωσης μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που χτύπησε τη νήσο Φλόρες.
  • Ο κατάλογος με τους νεκρούς διαρκώς αυξάνεται, με 38 ανθρώπους να έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια, ενώ δύο τραυματίες βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
  • Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι που έκτοτε έχει αρθεί.

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Με τη γη να τρέμει διαρκώς εξαιτίας των δυνατών μετασεισμών, τα σωστικά συνεργεία στην ανατολική Ινδονησία δίνουν «μάχη» διάσωσης μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα, στη νήσο Φλόρες.

Τραγωδία στην Ινδονησία μετά τα 7,7 Ρίχτερ: Τουλάχιστον 20 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, ανυπολόγιστες ζημιές – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς, διαρκώς αυξάνεται ο κατάλογος με τους νεκρούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι τώρα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια 38 άνθρωποι.

Σε ό, τι αφορά στους τραυματίες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB, δύο εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σεισμός στην Ινδονησία: Συγκλονίζουν οι εικόνες μετά τα 7,7 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 5 νεκροί, δείτε βίντεο

ΣΕΙΣΜΟΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Ο σεισμός με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα σημειώθηκε στις 5:58 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα) με επίκεντρο 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολικης Νούσα Τενγκάρα, σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Σε επιφυλακή για τσουνάμι

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις πληγείσες ακτές, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παραλίες και όχθες ποταμών και να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος. Η προειδοποίηση έχει έκτοτε αρθεί.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις τις BNPB περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψεις τις εστίες τους.

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