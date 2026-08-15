Δραματικές ώρες στην Ινδονησία μετά τα 7,7 ρίχτερ – Αυξάνονται οι νεκροί, μάχη των σωστικών συνεργείων για τους εγκλωβισμένους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με τη γη να τρέμει διαρκώς εξαιτίας των δυνατών μετασεισμών, τα σωστικά συνεργεία στην ανατολική Ινδονησία δίνουν «μάχη» διάσωσης μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα, στη νήσο Φλόρες.

Δυστυχώς, διαρκώς αυξάνεται ο κατάλογος με τους νεκρούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι τώρα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια 38 άνθρωποι.

Σε ό, τι αφορά στους τραυματίες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB, δύο εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Ο σεισμός με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα σημειώθηκε στις 5:58 το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα) με επίκεντρο 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολικης Νούσα Τενγκάρα, σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις πληγείσες ακτές, προτρέποντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παραλίες και όχθες ποταμών και να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος. Η προειδοποίηση έχει έκτοτε αρθεί.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις τις BNPB περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψεις τις εστίες τους.