Copernicus: Στα 2.480 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

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Φωτιά, Χαλκιδική,
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το Copernicus, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής ανέρχεται στα 2.480 στρέμματα.
  • Η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής προκάλεσε την καταστροφή 2.480 στρεμμάτων γης.
  • Τα δεδομένα του Copernicus επιβεβαιώνουν το μέγεθος της καμένης περιοχής, η οποία φτάνει τα 2.480 στρέμματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται, σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus, η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε προχθές, Πέμπτη 13 Αυγούστου στη Σίβηρη Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

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Σύμφωνα με τη δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς με ημερομηνία 14-8-2026, ώρα 18.56, η συνολική έκταση περιμέτρου της πυρκαγιάς είναι 248 εκτάρια, που μεταφράζεται σε 2.480 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, λίγες ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σίβηρη.

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Σκοπός της ενεργοποίησης ήταν η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χτες το απόγευμα βγήκαν οι δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν την περίμετρο της καμένης έκτασης.

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Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χθες το μεσημέρι, ωστόσο παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και καπνογόνων σημείων, καθώς και για την πρόληψη τυχόν αναζωπυρώσεων, 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα.

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