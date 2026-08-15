Ρένα Δούρου: Το μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο

Η Ρένα Δούρου απέστειλε μήνυμα για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας τη βαθιά ριζωμένη παράδοση και τη συλλογική μνήμη που συνδέονται με την ημέρα. Ευχήθηκε υγεία, δύναμη και ειρήνη σε όλους, καθώς και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

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Πολιτική

Ρένα Δούρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρένα Δούρου στο μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο τόνισε ότι «είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας».
  • Υπογράμμισε ότι «σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις».
  • Ευχήθηκε «σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη» και «χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές» σε όσους γιόρταζαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις» τονίζει η Ρένα Δούρου στο μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο και συνεχίζει:

«Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους. Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους».

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