Ρένα Δούρου: Το μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο

«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές μακραίωνες παραδόσεις» τονίζει η Ρένα Δούρου στο μήνυμά της για τον Δεκαπενταύγουστο και συνεχίζει:

«Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, με αγάπη και όμορφες στιγμές δίπλα στους ανθρώπους τους. Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλες και όλους».