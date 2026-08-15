Αιχμές Δένδια για την Τουρκία: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία για τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας από την Πάρο όπου βρέθηκε για να εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας γιορτάζουν την κοίμηση της υπερμάχου στρατηγού. Η επιλογή της Παναγίας αναδεικνύει το αξιακό πλαίσιο των ΕΔ. Το πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας, το πλαίσιο προσήλωσης στην ειρήνη, των αξιών που χαρακτηρίζουν την κάθε Ελληνίδα, τον κάθε Έλληνα. Την αγάπη για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ΕΔ διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία, την εδαφική κυριαρχία και μάς επιτρέπουν να διαδηλώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωση μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Οι κανόνες δεν είναι απλώς ένα κείμενο κενό περιεχομένου. Είναι η επιλογή του πολιτισμένου τμήματος της ανθρωπότητας για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος. Σήμερα όμως, ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς, που αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ΕΔ της πατρίδας μας. Για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Βρισκόμαστε στην εξέλιξη μιας γιγαντιαίας προσπάθειας, χρησιμοποιώντας το υστέρημα του λαού. Η μεταβολή των ΕΔ στις πιο σύγχρονες που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Παναγιάς».