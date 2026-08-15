Αχαΐα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 63χρονος έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 63χρονος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε σπίτι στα Μοιραίικα Αχαΐας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Ο 63χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο του σαλονιού ισόγειας μονοκατοικίας.
Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.
Χωρίς #αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει κατεσβεσθεί, στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026