Βόλος: Ανήλικος παραβίασε τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τραυμάτισε αστυνομικό

Συνελήφθη ανήλικος το πρωί της Παρασκευής (14/8) στον Βόλο καθώς παραβίασε τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τραυμάτισε αστυνομικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Ο ανήλικος συνελήφθη συγκεκριμένα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος και χωρίς το όχημα να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας. Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, διαταράσσοντας παράλληλα την κοινή ησυχία με μη κατάλληλο σιγαστήρα (εξάτμιση).

Επιπλέον, σε σήμα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο έλεγχο, ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news.

Έπειτα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε σε σημείο της πόλης όπου επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά και προκαλώντας υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα, διαφεύγοντας εκ νέου στη συνέχεια.

Ωστόσο, εντοπίστηκε αργότερακαι συνελήφθη.