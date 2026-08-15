Βόλος: Ανήλικος παραβίασε τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τραυμάτισε αστυνομικό

Ανήλικος συνελήφθη στον Βόλο το πρωί της Παρασκευής (14/8) καθώς παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και τραυμάτισε ελαφρά αστυνομικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του ΚΟΚ και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

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Κοινωνία

αστυνομικοί - καταδίωξη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη ανήλικος στον Βόλο καθώς παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οδηγώντας μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.
  • Δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και διέφυγε, ενώ αργότερα επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθη ανήλικος το πρωί της Παρασκευής (14/8) στον Βόλο καθώς παραβίασε τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τραυμάτισε αστυνομικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Ο ανήλικος συνελήφθη συγκεκριμένα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος και χωρίς το όχημα να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας. Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, διαταράσσοντας παράλληλα την κοινή ησυχία με μη κατάλληλο σιγαστήρα (εξάτμιση).

Επιπλέον, σε σήμα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο έλεγχο, ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε και διέφυγε, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news.

Έπειτα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε σε σημείο της πόλης όπου επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια εναντίον αστυνομικού, τραυματίζοντάς τον ελαφρά και προκαλώντας υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα, διαφεύγοντας εκ νέου στη συνέχεια.

Ωστόσο, εντοπίστηκε αργότερακαι συνελήφθη.

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