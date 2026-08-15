Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Πρώτος στα προκριματικά των 100μ. ύπτιο ο Χρήστου – Στα ημιτελικά και η Δαμασιώτη

Δυναμικό ξεκίνημα έκανε ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο κάτοχος του τίτλου από το 2024 σημείωσε την κορυφαία επίδοση των προκριματικών με 52.73 και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, στον δρόμο για ένα έκτο διαδοχικό μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Οι ημιτελικοί θα γίνουν στις 21:18 και λογικά ο “ασημένιος” Ολυμπιονίκης δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει στον αυριανό (16/8) τελικό.

Στον αντίποδα, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης (που ήταν δεύτερος πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι) δεν μπόρεσε να προκριθεί, καθώς κατετάγη 21ος με 54.17. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε ο νικητής των 200μ., Χούμπερτ Κος (ο οποίος το απόγευμα κολυμπάει στον τελικό των 200μ. πεταλούδα), ενώ αποκλείστηκαν ο νικητής των 50μ., ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα, καθώς και ο δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης Κλιμέντ Κολεσνίκοφ, ο οποίος έπεσε θύμα του… εσωτερικού συναγωνισμού, καθώς έμεινε τρίτος μεταξύ των αθλητών από τη Ρωσία (πίσω από τον Πάβελ Σαμουσένκο και τον Γκέοργκι Ιάκοβλεφ) και έμεινε εκτός ημιτελικών, παρότι κατέλαβε την έκτη θέση.

Η Γεωργία Δαμασιώτη δεν χρειάστηκε να πιεστεί ιδιαίτερα στα προκριματικά των 200μ. πεταλούδα, για να πάρει το εισιτήριο για τους απογευματινούς (20:52) ημιτελικούς. Η 23χρονη κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 2:11.92 και κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο, χωρίς να πλησιάσει το ρεκόρ της, που είναι 2:08.39 από πέρυσι. Κορυφαία του προκριματικού ήταν η κάτοχος του τίτλου, Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία, με 2:08.42.

Ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο, καθώς περιορίστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην 24η θέση με 22.21, ενώ η 16άδα “έκλεισε” στο 22.07, επίδοση που σίγουρα ήταν μέσα στις δυνατότητες του Έλληνα πρωταθλητή.