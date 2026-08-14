Super League: Αναβολή του αγώνα «Παναθηναϊκός-Κηφισιά» λόγω Conference League

Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Κηφισιά, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου, λόγω των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ του Conference League.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
  • Η διοργανώτρια αρχή ικανοποίησε το σχετικό αίτημα των «πράσινων», καθώς το συγκεκριμένο ματς παρεμβαλλόταν ανάμεσα στους δύο αγώνες του «τριφυλλιού» για τα πλέι οφ του Conference League.
  • Η αναβολή έγινε «κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός» και ο αγώνας «θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

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Η Super League ανακοίνωσε σήμερα (14/8) την αναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η διοργανώτρια αρχή ικανοποίησε το σχετικό αίτημα των «πράσινων», οι οποίοι επρόκειτο να υποδεχθούν την Κηφισιά την Κυριακή 23 Αυγούστου (21:00) στο ΟΑΚΑ, καθώς το συγκεκριμένο ματς… παρεμβαλλόταν ανάμεσα στους δύο αγώνες του «τριφυλλιού» με τη Χράντετς Κράλοβε για τα πλέι οφ του Conference League (20 και 27/8).

Η σχετική ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

 

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