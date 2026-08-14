Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε ο 33χρονος πυγμάχος 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 ημέρες- ΒΙΝΤΕΟ

Σε ηλικία μόλις 33 ετών πέθανε ο Πορτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν, 11 χρόνια μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του – οποίος αποδείχθηκε και μοιραίος – κατά τη διάρκεια αγώνα. Έμεινε για μήνες σε κώμα και του άφησε ανεπανόρθωτη νευρολογική βλάβη.

Ο τραυματισμός που άλλαξε τη ζωή του αθλητή συνέβη το 2015 σε αγώνα με τον Αμερικανό πυγμάχο Τερέλ Γουίλιαμς, για την κατηγορία σούπερ-μεσαίων βαρών τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς.

Η νίκη «πήγε» στον Γουίλιαμς στον ένατο γύρο λόγω αποκλεισμού, αφού η ομάδα του Κολόν του αφαίρεσε τα γάντια, με τον πυγμάχο να παραπονιέται για ζάλη.

Ο 23χρονος τότε Κολόν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι ο Γουίλιαμς τον είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια παράνομη γροθιά στην πυγμαχία γνωστή ως «rabbit punches». Ο διαιτητής του αγώνα απένειμε στον Κολόν έναν βαθμό ως τιμωρία προς τον Γουίλιαμς, μετά την καταγγελία για μία από τις γροθιές.

Ο Κολόν κατέρρευσε κατά την επιστροφή του στα αποδυτήρια και διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ενώ υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση στον εγκέφαλο, μετά την οποία έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες.

Όμως, αφού συνήλθε, τότε έγινε πλήρως αντιληπτή η έκταση της νευρολογικής βλάβης του Κολόν και χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Boxer Prichard Colón has passed away almost 11 years after suffering a subdural hematoma It was caused by Terrel Williams, who landed multiple illegal rabbit punches to the back of the head in their October 2015 fight He was just 33 years old 💔 Writer: Ian… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 13, 2026

Ακολούθησαν μήνες θεραπείας μέχρι να μπορέσει να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, φωνητικούς ήχους και έναν υπολογιστή που παρακολουθούσε τις κινήσεις των ματιών του. «Κουράζεται και γίνεται ανυπόμονος όπως ο καθένας, και μερικές μέρες του είναι καλύτερες από άλλες», έγραψε ο δημοσιογράφος της Washington Post, Kent Babb. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ, πέρα από ό,τι περίμενε κανείς, χάρη στην καλή καθοδήγηση».

Rest In Peace Prichard Colon (1992-2026)🥲 “Good morning, everyone. I regret to inform you of the passing of my son Prichard from this earthly world. He is now in a better place” — Richard Colón#boxing#sports #combatsports pic.twitter.com/oa85eqP4Gq — Legionnaire Combat Sports (@Legionnairecsn) August 13, 2026

Το 2016, η υπηρεσία Επαγγελματικής και Εργασιακής Ρύθμισης της Βιρτζίνια αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση εκ μέρους των διοργανωτών του αγώνα, όπως ανέφερε η Washington Post. «Δεν μπορεί να εντοπιστεί καμία ενέργεια [ή παράλειψη] που να είναι τόσο προφανής ή σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την απόδοση ευθύνης σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της.

Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ Κολόν, ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη στο Facebook τον θάνατο του γιου του: «Με λύπη σας ενημερώνω για την αποχώρηση του γιου μου Πρίτσαρντ από αυτόν τον γήινο κόσμο. Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο».

Boxer Prichard Colón has died aged 33, a decade after suffering a brain injury during his fight with Terrel Williams pic.twitter.com/fatjYPR7xJ — Dexerto (@Dexerto) August 13, 2026

Ο Κολόν, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του στη Φλόριντα όταν πέθανε, είχε μια αήττητη καριέρα στο μποξ με 16 αγώνες, εκ των οποίων 13 νίκες με νοκ-άουτ, πριν την αναμέτρησή του με τον Γουίλιαμς.