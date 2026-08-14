Πρίτσαρντ Κολόν: Πέθανε ο 33χρονος πυγμάχος 11 χρόνια μετά τον τραυματισμό που τον άφησε σε κώμα για 221 ημέρες- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πορτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν πέθανε σε ηλικία 33 ετών, 11 χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε αγώνα το 2015 και του προκάλεσε ανεπανόρθωτη νευρολογική βλάβη. Έμεινε σε κώμα για 221 ημέρες μετά τον αγώνα με τον Τερέλ Γουίλιαμς, όπου δέχτηκε παράνομες γροθιές και διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα

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Αθλητισμός

Πρίτσαρντ Κολόν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μόλις σε ηλικία 33 ετών πέθανε ο Πορτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν, 11 χρόνια μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του που αποδείχθηκε και μοιραίος κατά τη διάρκεια αγώνα.
  • Ο τραυματισμός του συνέβη το 2015 σε αγώνα με τον Τερέλ Γουίλιαμς, με τον Κολόν να καταρρέει στα αποδυτήρια και να διαγιγνώσκεται με υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση και έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες, με ανεπανόρθωτη νευρολογική βλάβη.
  • Έπειτα από μήνες σε κώμα, η έκταση της νευρολογικής βλάβης του Κολόν έγινε πλήρως αντιληπτή, απαιτώντας 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο πατέρας του ανακοίνωσε τον θάνατό του στο Facebook, δηλώνοντας πως «Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ηλικία μόλις 33 ετών πέθανε ο Πορτορικανός πυγμάχος Πρίτσαρντ Κολόν, 11 χρόνια μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του – οποίος αποδείχθηκε και μοιραίος –  κατά τη διάρκεια αγώνα. Έμεινε για μήνες σε κώμα και του άφησε ανεπανόρθωτη νευρολογική βλάβη.

Ο τραυματισμός που άλλαξε τη ζωή του αθλητή συνέβη το 2015 σε αγώνα με τον Αμερικανό πυγμάχο Τερέλ Γουίλιαμς, για την κατηγορία σούπερ-μεσαίων βαρών τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς.

Η νίκη «πήγε» στον Γουίλιαμς στον ένατο γύρο λόγω αποκλεισμού, αφού η ομάδα του Κολόν του αφαίρεσε τα γάντια, με τον πυγμάχο να παραπονιέται για ζάλη.

Ο 23χρονος τότε Κολόν ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι ο Γουίλιαμς τον είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μια παράνομη γροθιά στην πυγμαχία γνωστή ως «rabbit punches». Ο διαιτητής του αγώνα απένειμε στον Κολόν έναν βαθμό ως τιμωρία προς τον Γουίλιαμς, μετά την καταγγελία για μία από τις γροθιές.

Ο Κολόν κατέρρευσε κατά την επιστροφή του στα αποδυτήρια και διαγνώστηκε με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ενώ υποβλήθηκε σε επείγουσα εγχείρηση στον εγκέφαλο, μετά την οποία έπεσε σε κώμα για 221 ημέρες.

Όμως, αφού συνήλθε, τότε έγινε πλήρως αντιληπτή η έκταση της νευρολογικής βλάβης του Κολόν και χρειάστηκε 24ωρη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Ακολούθησαν μήνες θεραπείας μέχρι να μπορέσει να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας εκφράσεις του προσώπου, φωνητικούς ήχους και έναν υπολογιστή που παρακολουθούσε τις κινήσεις των ματιών του. «Κουράζεται και γίνεται ανυπόμονος όπως ο καθένας, και μερικές μέρες του είναι καλύτερες από άλλες», έγραψε ο δημοσιογράφος της Washington Post, Kent Babb. «Αυτό που είναι σαφές είναι ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ, πέρα από ό,τι περίμενε κανείς, χάρη στην καλή καθοδήγηση».

Το 2016, η υπηρεσία Επαγγελματικής και Εργασιακής Ρύθμισης της Βιρτζίνια αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε παράβαση εκ μέρους των διοργανωτών του αγώνα, όπως ανέφερε η Washington Post. «Δεν μπορεί να εντοπιστεί καμία ενέργεια [ή παράλειψη] που να είναι τόσο προφανής ή σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την απόδοση ευθύνης σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε δήλωσή της.

Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ Κολόν, ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη στο Facebook τον θάνατο του γιου του: «Με λύπη σας ενημερώνω για την αποχώρηση του γιου μου Πρίτσαρντ από αυτόν τον γήινο κόσμο. Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο».

Ο Κολόν, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του στη Φλόριντα όταν πέθανε, είχε μια αήττητη καριέρα στο μποξ με 16 αγώνες, εκ των οποίων 13 νίκες με νοκ-άουτ, πριν την αναμέτρησή του με τον Γουίλιαμς.

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