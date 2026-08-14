Politico: Οι καλοκαιρινές διακοπές των ηγετών της ΕΕ εν μέσω κρίσεων εξελίσσονται σε πολιτική «παγίδα» – Από τις… κότες της Φον ντερ Λάιεν στη Θέουτα

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Οι γεωπολιτικές εντάσεις, το μεταναστευτικό και οι φυσικές καταστροφές έχουν τη δυσάρεστη συνήθεια να ξεσπούν στην Ευρώπη στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν η πολιτική ηγεσία της Γηραιάς Ηπείρου αποσυνδέεται από την καθημερινότητα σε κάποιο παραθαλάσσιο ή ορεινό καταφύγιο.

Παρότι οι κρατικοί μηχανισμοί είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν ακόμη και εν απουσία των αρχηγών τους, σε περιόδους κρίσης η εικόνα της φυσικής παρουσίας του ηγέτη αποδεικνύεται εξίσου κρίσιμη με την ίδια την ουσιαστική διαχείριση του προβλήματος.

Η σημασία της «φυσικής παρουσίας»

Όπως επισημαίνει στο Politico η Όλγκα Άιζελ, ερευνήτρια διαχείρισης κρίσεων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, τα συναισθήματα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

«Τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία κρίσεων», εξηγε. «Οι άνθρωποι είναι πιθανό να νιώθουν αβεβαιότητα, άγχος, ενδεχομένως οργή ή κατάθλιψη επειδή έχασαν περιουσίες ή ακόμη και ανθρώπους, και θέλουν αυτά τα συναισθήματα να ακουστούν από εκείνους που έχουν την ευθύνη».

«Η φυσική παρουσία μπορεί να δείξει πολύ πιο αποτελεσματικά ότι αυτά τα συναισθήματα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και ότι τα ακούμε», προσθέτει.

Η περίπτωση Σάντσεθ και η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Σύμφωνα με το Politico, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Ο Σοσιαλιστής ηγέτης απείχε μόλις λίγες ώρες από την έναρξη των θερινών του διακοπών, όταν 72.000 μετανάστες πίεσαν τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 30 Ιουλίου.

Ο Σάντσεθ ανέβαλε προσωρινά τα σχέδιά του, μετέβη στην πόλη της Βόρειας Αφρικής και απηύθυνε τηλεοπτικό μήνυμα απαντώντας στις επικρίσεις άλλων Ευρωπαίων ηγετών.

Ωστόσο, μόλις η κατάσταση θεωρήθηκε ελεγχόμενη, ο Σάντσεθ αναχώρησε για την κρατική βίλα στο νησί Λανθαρότε για να συνεχίσει τις διακοπές του.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με τον Ελίας Μπεντόδο, αναπληρωτή γραμματέα του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, να τον κατηγορεί για «πρωτοφανή εγωισμό».

«Ο Σάντσεθ προσβάλλει τον ισπανικό λαό παραμένοντας στις διακοπές του στη θάλασσα», δήλωσε ο Μπεντόδο, τονίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα απέχει πολύ από το να θεωρηθεί κανονική.

Από την πλευρά της, η ισπανική κυβέρνηση απέρριψε τις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός παραμένει πλήρως διαθέσιμος, συμμετέχει σε τηλεδιασκέψεις και ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί στο ακέραιο.

Η Φον ντερ Λάιεν και η «καλοκαιρινή ραστώνη» των Βρυξελλών

Όπως σημειώνει το Politico, ο Σάντσεθ δεν είναι ο μόνος ηγέτης που δίστασε να ακυρώσει την αυγουστιάτικη ανάπαυλά του.

Την ώρα που η μεταναστευτική διαμάχη μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας κλιμακωνόταν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέλεξε να αποσυρθεί σε μυστική αγροτική τοποθεσία.

Μάλιστα, εν μέσως της κρίσης, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram ζητώντας από τους ακολούθους της προτάσεις για τα ονόματα δύο νεοσσών που γεννήθηκαν από την κότα της, τη «Chickeletta».

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Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε στο Politico ότι, παρά τη… «χαλαρή» ανάρτηση, η Φον ντερ Λάιεν παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις.

«Αν και ο χρόνος με την οικογένεια είναι σημαντικός, παρακολουθεί πάντα στενά όλα τα κρίσιμα ζητήματα, παραμένει πλήρως δραστήρια και παρεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν βρισκόταν σε καθημερινή επαφή με τους αρμόδιους Επιτρόπους.

Η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ορίζοντας «Επιτρόπους υπηρεσίας» για την περίοδο που οι Βρυξέλλες μετατρέπονται σε «πόλη-φάντασμα».

Παράλληλα, χώρες όπως η Φινλανδία ανακοινώνουν δημόσια ποιοι αναπληρωτές υπουργοί αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια κατά τις περιόδους αδειών.

«Αυτό που έχει σημασία από σκοπιά διαχείρισης κρίσεων είναι οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις γρήγορα, να κινητοποιούν τους απαραίτητους πόρους και να συντονίζουν την απόκριση», δήλωσε δεύτερος εκπρόσωπος της Κομισιόν στο Politico.

Τα πολιτικά «κοστούμια» και οι παραιτήσεις του παρελθόντος

Όπως υπογραμμίζει η ανάλυση του δημοσιογραφικού ιστότοπου, ακόμη κι αν υπάρχουν οι θεσμικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι πολιτικοί που παραμένουν σε διακοπές εν μέσως καταστροφών κινδυνεύουν να φανούν ανάλγητοι ή αδιάφοροι.

Το 2022, η υπουργός Περιβάλλοντος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Ούρσουλα Χάινεν-Έσσερ, υποχρεώθηκε σε παραίτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι επέστρεψε στις διακοπές της στη Μαγιόρκα λίγες μόλις ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 180 ανθρώπους στη δυτική Γερμανία.

Για παρόμοιους λόγους παραιτήθηκε και η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας της Γερμανίας, Άννε Σπίγκελ, η οποία είχε αναχωρήσει για τετραήμερες διακοπές στη Γαλλία αμέσως μετά την τραγωδία.

Η Ευαγγελία Πετρίδου, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών και ειδικός στη διαχείριση κρίσεων στο Πανεπιστήμιο Mid Sweden, εξηγεί στο Politico τους παράγοντες που καθορίζουν την ένταση των αντιδράσεων.

«Το αν η αντιπολίτευση θα εργαλειοποιήσει το γεγονός, το αν πρόκειται για κυβέρνηση πλειοψηφίας ή μειοψηφίας, καθώς και το αν υπάρχει ένας θεσμός ικανός να διαχειριστεί την κρίση αφαιρώντας την πίεση από τον μεμονωμένο υπουργό ή αξιωματούχο, αποτελούν καταλύτες», σύμφωνα με την ίδια.

Παράλληλα, η Άιζελ προσθέτει την παράμετρο της θερινής ειδησεογραφικής άπνοιας – που στη Γερμανία αποκαλείται Sommerloch.

«Εάν οι ηγέτες λείπουν σε διακοπές, είναι συνήθως μια περίοδος που δεν συμβαίνουν πολλά άλλα πράγματα», σημειώνει η ερευνήτρια, εξηγώντας ότι η απουσία άλλων «σκληρών» ειδήσεων μπορεί να μετατρέψει μια ρουτίνα απουσίας σε πολιτικό δράμα.

Συμπληρώνει, ωστόσο, ότι αν ο ηγέτης απολαμβάνει ισχυρής στήριξης, η απουσία του μπορεί να συγχωρεθεί, ενώ αν αντιμετωπίζει ήδη αμφισβήτηση, «οι κρίσεις αποτελούν την κύρια ευκαιρία για να αμφισβητηθεί η επάρκειά του».

Διδάγματα από το παρελθόν

Το Politico υπενθυμίζει ότι τον Αύγουστο του 2021, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις από στρατιωτικούς κύκλους για «παράβαση καθήκοντος» όταν επέλεξε να πάει διακοπές στο Σόμερσετ την ώρα που οι Ταλιμπάν κατελάμβαναν την Καμπούλ.

Ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή γνώρισε ο υπουργός Εξωτερικών του, Ντόμινικ Ράαμπ, που παρέμεινε για διακοπές στην Κρήτη την ώρα που οι βρετανικές δυνάμεις πάλευαν να εκκενώσουν αμάχους.

Αντίθετα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αν και βρισκόταν επίσης σε διακοπές στο προεδρικό καταφύγιο Fort de Brégançon, απηύθυνε άμεσα τηλεοπτικό διάγγελμα, ενισχύοντας την εικόνα μιας κυβέρνησης που ελέγχει την κατάσταση.

Ο φόβος του πολιτικού κόστους οδηγεί συχνά τους ηγέτες σε ακυρώσεις αδειών.

Ο Κιρ Στάρμερ ακύρωσε τις οικογενειακές του διακοπές τον Αύγουστο του 2024 λόγω των ακροδεξιών επεισοδίων στη Βρετανία, ενώ ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, έπραξε το ίδιο κατά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές.

Τι περιμένουν οι ίδιοι οι πολίτες

Παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν απαιτούν απαραίτητα από τους ηγέτες τους να θυσιάζουν την ξεκούρασή τους με την πρώτη δυσκολία.

Δημοσκόπηση της Ipsos τον Ιούλιο του 2025 έδειξε ότι το 46% των Βρετανών θεωρεί σημαντικό να παίρνει διακοπές ο πρωθυπουργός της χώρας τους, ενώ το 44% πιστεύει ότι πρέπει να ξεκουράζεται όσο ο μέσος εργαζόμενος.

Το συντριπτικό 78%, πάντως, αξιώνει ο ηγέτης της χώρας να είναι άμεσα προσβάσιμος κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου η κουλτούρα της εργασίας αναγνωρίζει τις διακοπές ως θεμελιώδες δικαίωμα και τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι δικαιούνται τις περισσότερες ημέρες πληρωμένης άδειας παγκοσμίως, η πίεση προς τους πολιτικούς είναι συχνά ηπιότερη — αρκεί, όπως καταλήγει η ανάλυση του Politico, να πείθουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.