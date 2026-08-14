Γεραπετρίτης: Αταλάντευτη η στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο, συζητώντας περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου.
  • Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου, στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που αφορούν τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά την επικοινωνία, και με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου, στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

 

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