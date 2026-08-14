Σκέρτσος για Χαλκιδική: Σημαντική η συμβολή του Antinero στον περιορισμό της ζημιάς όταν προκύψει μία πυρκαγιά

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος παραθέτει συμπεράσματα από την επιτυχή αντιμετώπιση της πρόσφατης δασικής πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και των συντονισμένων προσπαθειών των αρχών και των εθελοντών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η χθεσινή πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής και τις συντονισμένες προσπάθειες των αρχών και εθελοντών.
  • Η περιορισμένη έκταση της καταστροφής (περίπου 3.500 στρέμματα) αποτελεί σημαντική επιτυχία χάρη στις επενδύσεις σε μέσα, προσωπικό και την πρόληψη, όπως οι παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero.
  • Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, απαιτώντας μέγιστη επαγρύπνηση. Ο υπουργός εκφράζει ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες και δασικούς υπαλλήλους, με την κρατική αρωγή να παραμένει δίπλα στους πληγέντες πολίτες.

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Συμπεράσματα από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής και την επιχείρηση κατάσβεσής της παραθέτει, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

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Όπως σημειώνει, «η χθεσινή πολύ επικίνδυνη δασική πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και τις συντονισμένες προσπάθειες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών για τις μαζικές εκκενώσεις που έγιναν από στεριάς και θαλάσσης.

Η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού, όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, είχε καεί σχεδόν το 25%. Κι αυτό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και πυκνοκατοικημένη -αυτή την εποχή- περιοχή της Κασσάνδρας, με πολλές μικτές ζώνες κατοικίας και δάσους».

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Όπως εξηγεί δε, στη συνέχεια, «η περιορισμένη έκταση της καταστροφής αποτελεί σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων που έχουν γίνει σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής, έχουν γίνει από το 2022 έως σήμερα 5 παρεμβάσεις του προγράμματος Antinero, ύψους 49 εκ. ευρώ, με διανοίξεις και βελτιώσεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμούς και υποδομές υδροληψίας, που ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα, το έργο των δασικών υπηρεσιών, των πυροσβεστών μας και των εθελοντών.

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Γι’ αυτό και αξίζει να το πούμε καθαρά για άλλη μια φορά σε όσους επιχειρούν όψιμα να ακυρώσουν την αξία του Antinero. Το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

Δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει ή δεν θα επεκταθεί μια πυρκαγιά. Υπάρχουν όμως έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν αυτή ξεσπάσει, υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας και καταλήγει:

«Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και σήμερα, τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν έως και 9-10 μποφόρ. Γι’ αυτό και απαιτείται η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση από όλους μας.

Είμαστε ευγνώμονες στους ήρωες της πυροσβεστικής και τους δασικούς υπαλλήλους και παραμένουμε, μέσω της κρατικής αρωγής, δίπλα σε όλους τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές», καταλήγει.

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