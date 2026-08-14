Σαμοθράκη: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 31χρονου που έπεσε από βράχο

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε τραυματισμένο άνδρα, ηλικίας 31 ετών, σήμερα (14/8/2026) το πρωί, στις Πηγές της Γριάς Βάθρα, στο σημείο Κουργιάτ, στη Σαμοθράκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες 13 Αυγούστου, περίπου στις 23:30 το βράδυ. Μετά την κλήση του 31χρονου στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος ήταν τραυματισμένος και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος άνδρας, τραυματίστηκε μετά από πτώση του, από βράχο.