Σαμοθράκη: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 31χρονου που έπεσε από βράχο

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης στις Πηγές της Γριάς Βάθρα, στο σημείο Κουργιάτ της Σαμοθράκης, για έναν 31χρονο που τραυματίστηκε μετά από πτώση από βράχο. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα στις 13 Αυγούστου, με την επιχείρηση διάσωσης να ολοκληρώνεται το πρωί της 14ης Αυγούστου 2026. Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε τραυματισμένο 31χρονο στις Πηγές της Γριάς Βάθρα, στη Σαμοθράκη.
  • Το περιστατικό αναφέρθηκε στις 13 Αυγούστου, με τον 31χρονο να καλεί το 112. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.
  • Ο τραυματισμός του νεαρού άνδρα προκλήθηκε από πτώση του από βράχο. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της 14ης Αυγούστου 2026.

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε τραυματισμένο άνδρα, ηλικίας 31 ετών, σήμερα (14/8/2026) το πρωί, στις Πηγές της Γριάς Βάθρα, στο σημείο Κουργιάτ, στη Σαμοθράκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες 13 Αυγούστου, περίπου στις 23:30 το βράδυ. Μετά την κλήση του 31χρονου στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος ήταν τραυματισμένος και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος άνδρας, τραυματίστηκε μετά από πτώση του, από βράχο.

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