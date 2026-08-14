Βρετανία: Ο Φάρατζ επέστρεψε στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά ο «Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος» του έκλεψε την παράσταση με 26,7%

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Ο Νάιτζελ Φάρατζ επέστρεψε στη Βουλή των Κοινοτήτων, κερδίζοντας την αναπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον που ο ίδιος είχε προκαλέσει με την παραίτησή του. Ωστόσο, η «ηχηρή νίκη» που επιδίωκε ο επικεφαλής του Reform UK απέκτησε μια μάλλον απροσδόκητη υποσημείωση: ο βασικός αντίπαλός του ήταν ένας κωμικός μεταμφιεσμένος σε κάδο σκουπιδιών, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των ψήφων.

Ο Φάρατζ έλαβε 62,8%, ενώ ο σατιρικός υποψήφιος Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος (Count Binface) συγκέντρωσε το εντυπωσιακό 26,7%.

Η αναμέτρηση είχε πάρει εξαρχής σουρεαλιστική τροπή, καθώς τα μεγαλύτερα βρετανικά κόμματα αποφάσισαν να μην κατεβάσουν υποψηφίους, χαρακτηρίζοντας την εκλογή επικοινωνιακό τέχνασμα του Φάρατζ για να αποσπάσει την προσοχή από την έρευνα που αντιμετωπίζει σχετικά με μη δηλωμένες δωρεές.

I came first in the Clacton by-election! Of the candidates who bothered to turn up for the results. Here is my victory speech! pic.twitter.com/PBaLO10P2j — Count Binface (@CountBinface) August 14, 2026

Ο αντίπαλος που θέλει να «εθνικοποιήσει» την Αντέλ

Ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος είναι η σατιρική περσόνα του κωμικού Τζόναθαν Χάρβεϊ και έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σταθερή παρουσία στις βρετανικές εκλογές, σατιρίζοντας πολιτικούς και προεκλογικές υποσχέσεις.

Το «πρόγραμμά» του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανώτατη τιμή για το παγωτό χωνάκι, να τεθεί υπό κρατικό έλεγχο η Αντέλ και υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όσους μιλούν δυνατά στο κινητό τους μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παρά τον εμφανώς σατιρικό χαρακτήρα της υποψηφιότητάς του, σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του Κλάκτον επέλεξε να τον στηρίξει.

Το αποτέλεσμα μετατράπηκε έτσι σε μάλλον άβολη λεπτομέρεια για τον Φάρατζ, ο οποίος ήθελε να παρουσιάσει την αναπληρωματική εκλογή ως αναμέτρηση μεταξύ «του λαού και του κατεστημένου».

Ο Φάρατζ δεν εμφανίστηκε καν στην καταμέτρηση

Ο επικεφαλής του Reform UK δεν έδωσε το «παρών» στην καταμέτρηση των ψήφων στο παραθαλάσσιο Κλάκτον-ον-Σι.

Όπως υποστήριξε, η αστυνομία τον είχε συμβουλεύσει ότι υπήρχε οργανωμένη προσπάθεια να προκληθεί αναστάτωση κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Μιλώντας νωρίτερα σε υποστηρικτές του, ο Φάρατζ δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή μετά από μια «ηχηρή νίκη» μόνο και μόνο για να υποστεί «απαξίωση και ταπείνωση» από ανθρώπους που χαρακτήρισε «τιποτένιους».

Παραιτήθηκε για να ξανακατέβει υποψήφιος

Ο Φάρατζ είχε παραιτηθεί τον προηγούμενο μήνα από τη βουλευτική του έδρα και επέλεξε να διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των κατοίκων του Κλάκτον.

Υποστήριξε ότι ήθελε μια νέα λαϊκή εντολή απέναντι σε αυτό που περιγράφει ως προσπάθεια του πολιτικού κατεστημένου να τον δυσφημήσει εξαιτίας της υπόθεσης των δωρεών.

Τα μεγάλα κόμματα της Βρετανίας, όμως, αντιμετώπισαν εντελώς διαφορετικά την κίνησή του. Θεώρησαν ότι επρόκειτο για ιδιοτελές επικοινωνιακό τέχνασμα και αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την εκλογή.

Η απουσία σοβαρών κομματικών αντιπάλων άφησε ουσιαστικά τον Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο να εξελιχθεί στον βασικό ανταγωνιστή του.

Η σκιά των 5 εκατ. λιρών

Πίσω από την εκλογική παράσταση βρίσκεται μια πολύ σοβαρότερη υπόθεση.

Το βρετανικό Κοινοβούλιο διερευνά εάν ο Φάρατζ όφειλε να είχε δηλώσει δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που φέρεται να έλαβε από δισεκατομμυριούχο επενδυτή στον χώρο των κρυπτονομισμάτων πριν από τις εθνικές εκλογές του 2024.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι έλαβε τα χρήματα χωρίς να τα δηλώσει, αλλά επιμένει ότι δεν παραβίασε τους κανόνες επειδή, όπως υποστηρίζει, επρόκειτο για προσωπικό δώρο.

Η έρευνα της κοινοβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας είχε διακοπεί όταν ο Φάρατζ παραιτήθηκε από την έδρα του. Τώρα που επανεξελέγη, αναμένεται να ξεκινήσει ξανά.

Και δεύτερη μη δηλωμένη δωρεά στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με τους Times, ο Φάρατζ φέρεται να έχει λάβει και δεύτερη δωρεά που δεν δηλώθηκε, αυτή τη φορά από τον επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Τζορτζ Κοτρέλ, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2017 στις ΗΠΑ για απάτη.

Με βάση τους κανόνες του βρετανικού Κοινοβουλίου, οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν συγκεκριμένες δωρεές που έλαβαν κατά το έτος πριν από τις εκλογές μέσα σε έναν μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Εάν η έρευνα καταλήξει ότι ο Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με αναστολή της συμμετοχής του στο Κοινοβούλιο και ενδεχομένως με ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση για τη διατήρηση της έδρας του.

Και αυτή τη φορά, σε αντίθεση με την αναπληρωματική εκλογή που μόλις κέρδισε, τα μεγάλα βρετανικά κόμματα πιθανότατα δεν θα άφηναν τον Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο να κάνει μόνος του όλη τη δουλειά της αντιπολίτευσης.