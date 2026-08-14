Ξάνθη: Μάχη για τη ζωή της δίνει γυναίκα που έπεσε από τον 4ο όροφο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

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Ένα δυσάρεστο περιστατικό, σημειώθηκε στην Ξάνθη, όταν μία νεαρή γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 3:00, σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Μικράς Ασίας.

Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διασωληνώθηκε. Λόγω των πολλαπλών τραυμάτων και των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.