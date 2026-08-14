Ξάνθη: Μάχη για τη ζωή της δίνει γυναίκα που έπεσε από τον 4ο όροφο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Μία κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη τα ξημερώματα της Παρασκευής, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει κρίσιμη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη, όταν μία νεαρή κοπέλα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Παρασκευής.
  • Αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας λόγω των πολλαπλών τραυμάτων.
  • Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα δυσάρεστο περιστατικό, σημειώθηκε στην Ξάνθη, όταν μία νεαρή γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 3:00, σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Μικράς Ασίας.

Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διασωληνώθηκε. Λόγω των πολλαπλών τραυμάτων και των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη, κρίθηκε στη συνέχεια αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ