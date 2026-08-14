ΗΠΑ: Θετικός στην κοκαΐνη βρέθηκε 6χρονος που πήδηξε από παράθυρο – Η μητέρα του είχε αφήσει τα ναρκωτικά σε ντουλάπα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοκ προκαλεί υπόθεση στη Δυτική Βιρτζίνια, όπου ένα 6χρονο αγόρι πήδηξε από παράθυρο διαμερίσματος δεύτερου ορόφου και αργότερα βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη, ενώ η μητέρα του φέρεται να κοιμόταν μετά από χρήση του ναρκωτικού.

Οι αστυνομικές Αρχές κλήθηκαν τη Δευτέρα σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Φέρμοντ, έπειτα από τηλεφώνημα στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που ανέφερε ότι ένα παιδί είχε πέσει από παράθυρο δεύτερου ορόφου.

Η μητέρα του αγοριού, η 30χρονη Στίβι Τιμποντό, είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν όταν το παιδί κατάφερε να βγει από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα έδειξε στους αστυνομικούς τις ειδικές ασφάλειες που είχε τοποθετήσει στις πόρτες, λέγοντας ότι συνήθως εμπόδιζαν τον 6χρονο, ο οποίος έχει αυτισμό, να απομακρύνεται μόνος του από το σπίτι, αναφέρει το WDTV 5.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι έλειπε η σίτα από το παράθυρο από το οποίο είχε πέσει το παιδί.

Θετικό στην κοκαΐνη το 6χρονο

Το αγόρι μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για εξετάσεις και, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη.

Δεν έχει γίνει γνωστό με ποιον τρόπο ή σε ποια ποσότητα εκτέθηκε το παιδί στη ναρκωτική ουσία, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα λευκό πιάτο, μία κάρτα επιδομάτων τροφίμων, σύνεργο που χρησιμοποιείται για κατανάλωση ναρκωτικών και λευκή σκόνη.

Η μητέρα παραδέχθηκε χρήση κοκαΐνης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Τιμποντό παραδέχθηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και ότι είχε αφήσει το πιάτο με τη ναρκωτική ουσία μέσα σε ντουλάπα του διαμερίσματος.

Η 30χρονη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παραμέληση παιδιού με κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε στο North Central Regional Jail, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν πώς ακριβώς το παιδί ήρθε σε επαφή με την κοκαΐνη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από το παράθυρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση του 6χρονου.