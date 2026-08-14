Βίντεο: Αρκούδα μπήκε σε ιταλικό εστιατόριο στο Άσπεν… και κάθισε σε τραπέζι

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Διεθνή Νέα

Αρκούδα - Άσπεν
Πηγή: Santa Monica Observer
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια απρόσμενη και άκρως ασυνήθιστη «πελάτισσα» έκανε την εμφάνισή της σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο στο Άσπεν, όταν μια μαύρη αρκούδα μπήκε στον χώρο.
  • Η αρκούδα κινήθηκε ανενόχλητη ανάμεσα στα τραπέζια, εξερευνώντας το εσωτερικό του εστιατορίου, το οποίο ήταν κλειστό και δεν υπήρχαν θαμώνες.
  • Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, υπενθυμίζει ότι στο Άσπεν οι άνθρωποι και η άγρια ζωή βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς οι μαύρες αρκούδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

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Μια απρόσμενη και… άκρως ασυνήθιστη «πελάτισσα», έκανε την εμφάνισή της σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο στο Άσπεν του Κολοράντο, όταν μια μαύρη αρκούδα μπήκε στον χώρο του Sant Ambroeus.

Η αρκούδα κινήθηκε ανενόχλητη ανάμεσα στα τραπέζια, εξερευνώντας το εσωτερικό του εστιατορίου, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό και δεν υπήρχαν θαμώνες.

 

Η μαύρη αρκούδα ανάμεσα στα τραπέζια

Το Άσπεν βρίσκεται σε περιοχή που αποτελεί φυσικό βιότοπο, για τις μαύρες αρκούδες. Δεν είναι ασυνήθιστο τα ζώα να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν αναζητούν τροφή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αρκούδα φαίνεται πως κατάφερε να μπει στο εστιατόριο και άρχισε να περιφέρεται στον χώρο, ανεβαίνοντας ακόμη και πάνω στα τραπέζια.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBCDFW, ένας υπάλληλος κατάφερε τελικά να την οδηγήσει προς την έξοδο, ολοκληρώνοντας με ασφάλεια την ολιγόλεπτη «επίσκεψή» της.

Το εντυπωσιακό βίντεο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τη μαύρη αρκούδα να κινείται μέσα στο εστιατόριο και να εξερευνά τον χώρο σαν να αναζητά κάτι ενδιαφέρον.

Στα πλάνα, το μεγαλόσωμο ζώο περνά ανάμεσα από τα τραπέζια και ανεβαίνει πάνω σε αυτά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό αλλά και παράξενο θέαμα. Λίγο αργότερα, η αρκούδα οδηγείται προς την έξοδο και απομακρύνεται από το εστιατόριο.

 

 

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι στο Άσπεν οι άνθρωποι και η άγρια ζωή βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς οι μαύρες αρκούδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

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