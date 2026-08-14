«Σκέφτηκα ότι είναι κρίμα να πεθάνω στα 25» περιγράφει ο μοτοσικλετιστής – Δικογραφία σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου

Ακόμη δεν πιστεύει την καλή του τύχη ο 25χρονος Νίκος, ο μοτοσικλετιστής που το απόγευμα της 10ης Αυγούστου στη λίμνη Πλαστήρα, γλύτωσε την τελευταία στιγμή, όταν είδε ένα βυτιοφόρο που έκανε προσπέραση σε κλειστή στροφή περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να έρχεται κατά πάνω του.

«Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

Ο αναβάτης μιλώντας MEGA τόνισε ότι η μοναδική σκέψη του σκέψη ήταν ότι: «είναι κρίμα να πεθάνω στα 25, αποκλείεται να πεθάνω και έτσι το απέφυγα».

Στη συνέχεια είπε: «πραγματικά προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Δηλαδή δεν πολυκατάλαβα κιόλας τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Μηχανικά τελείως απέφυγα το βυτιοφόρο. Μετά, όταν γύρισα στο σπίτι μου, είδα το υλικό από την κάμερα. Κατάλαβα πως, πως τη γλύτωσα τελευταία στιγμή. Δεν μου έχει τύχει να κινδυνέψω πραγματικά τελευταία στιγμή σε τέτοιο βαθμό. Πρώτη φορά και ελπίζω να μη μου ξανατύχει.

Ήταν δύσκολο η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι όχι, δεν είχε καμία ορατότητα γιατί εγώ σήμερα είναι Παρασκευή, χθες Πέμπτη ξαναπέρασα από το σημείο και μπήκα λίγο στη θέση από το βυτιοφόρο και πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο καμία ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή πιστεύω. Ακόμα και για τη θέση που είχε ως οδηγός που είναι πιο ψηλά σαν όχημα πιστεύω δε με είχε δει. Αλλά πάλι καλά. Όλα καλά.

Η αλήθεια είναι ο δρόμος εκεί δεν έχει κάποια σήμανση συγκεκριμένη για το όριο ταχύτητας. Είναι όσο, είναι από τον ΚΟΚ σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι στιγμιαία στο κοντέρ φαίνεται να έχω αναπτύξει μέχρι και εκατό χιλιόμετρα στιγμιαία. Τώρα ο μέσος όρος ταχύτητάς μου νομίζω ήταν 80-85 χλμ. Μέσα στη στροφή τον αντιλήφθηκα», συνέχισε.

Επιπλέον πρόσθεσε: «Δεν το κάνω σε κάθε διαδρομή. Υπήρχε λόγος. Εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το YouTube. Είχα βγει με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι, να το ανεβάσω έπειτα στο YouTube, γι’ αυτό και έτυχε να έχω και την κάμερα και το μικρόφωνο μέσα από το κράνος μου και να φαίνεται, να ακούγεται και η φωνή μου.

Ήταν καθαρά θέμα τύχης και ο λόγος που το ανέβασα ήταν κυρίως για άμα μπορώ να το πω εκπαιδευτικούς λόγους. Να δει λίγο ο κόσμος τι κίνδυνος υπάρχει στο δρόμο. Μια λίγο να προσέξουν περισσότερο. Εγώ ούτε κάποια μήνυση έκανα στον οδηγό. Καλώς ή κακώς δεν έκανα κάτι. Δυστυχώς, άμα ήμουν με αυτοκίνητο θα ήταν σίγουρη η μετωπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος, δεν μπορούσα να χωρέσω εκεί που χώρεσα τώρα», κατέληξε.

Δικογραφία σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου

Μετά το σοκαριστικό βίντεο με τον μοτοσικλετιστή ήρθε η άμεση κινητοποίηση των Αρχών η οποία έφτασε στην ταυτοποίηση του οδηγού που έκανε αυτή την προσπέραση στο τυφλό σημείο κοντά στη λίμνη Πλαστήρα.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται και μάλιστα ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.

Καλλιακμάνης: «Καθαρά εγκληματική ενέργεια»

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης σχολίασε σχετικά με το περιστατικό:

«Πολλοί οδηγοί πλέον μηχανών αλλά και πολλά αυτοκίνητα έχουν από μόνα τους κάμερες, αλλά και οδηγοί από μηχανές έχουν στα κράνη κάμερες. Γιατί μια τέτοια κάμερα είχε ο συγκεκριμένος οδηγός που έπαιρνε τη διαδρομή και εκεί που έπαιρνε τη διαδρομή λοιπόν που πήγαινε ξένοιαστος, βλέπει ξαφνικά μετά από στροφή και ενώ υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα, που σημαίνει ότι απαγορεύεται η προσπέραση, να βγαίνει ένα βυτιοφόρο ακριβώς στο ρεύμα του, γιατί προσπάθησε εκεί πάνω στη στροφή μετά τη στροφή να προσπεράσει ένα ΙΧ.

Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα γιατί πλέον όσοι λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα και με κίνδυνο για τους άλλους που χρησιμοποιούν τους δρόμους που κάνουν το αδίκημα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφωρο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ο επαγγελματίας να λειτουργήσει με το νόμιμο τρόπο και να μην παραβιάζει το νόμο. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν το κάνει. Μετά από την έρευνα που έκαναν λοιπόν οι άντρες και οι γυναίκες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έφτασαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Το περιστατικό έγινε σε ένα δρόμο επαρχιακό στην λίμνη Πλαστήρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση».

«Θα μπορούσε να είναι νεκρό το παιδί. Φαίνεται αυτό από τις εικόνες εκεί που βλέπουμε που έχει τραβήξει από την κάμερα που έχει στο κράνος, ότι αν ήταν ΙΧ αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να περάσει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι δολοφόνος. Είναι εν δυνάμει δολοφόνος. Όταν περνάει από τη στροφή και καβαλάει τη διπλή διαχωριστική γραμμή μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα με ένα τέτοιο όχημα, βαρύ όχημα, με οποιοδήποτε όχημα. Το φορτηγό ερχόταν σαν βολίδα», είπε τέλος ο κ. Καλλιακμάνης.