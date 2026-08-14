Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τις διακοπές της – Το τρυφερό φιλί με τον Ρομέν Γαβρά

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Νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τις διακοπές της δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται να ποζάρει με τα μαγιό της, αλλά και στιγμιότυπα από παραλίες, χωρίς να αποκαλύπτει τις τοποθεσίες.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν είναι αυτή της Ραταϊκόφσκι να φιλάει τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο πως βρίσκεται στη χώρα μας, ενώ μεταξύ των περιοχών που επισκέφτηκε ήταν και η Σίφνος.