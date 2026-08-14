Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τις διακοπές της – Το τρυφερό φιλί με τον Ρομέν Γαβρά

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες εμφανίζεται να ποζάρει με μαγιό και από παραλίες. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει ένα τρυφερό φιλί με τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά, ενώ η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο την επίσκεψή της στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας τη Σίφνο.

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Έμιλι Ραταϊκόφσκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τις διακοπές της δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται να ποζάρει με τα μαγιό της, αλλά και στιγμιότυπα από παραλίες.
  • Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν είναι αυτή της Ραταϊκόφσκι να φιλάει τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο πως βρισκόταν στη χώρα μας, επισκεπτόμενη μεταξύ άλλων και τη Σίφνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τις διακοπές της δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται να ποζάρει με τα μαγιό της, αλλά και στιγμιότυπα από παραλίες, χωρίς να αποκαλύπτει τις τοποθεσίες.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχωρίζουν είναι αυτή της Ραταϊκόφσκι να φιλάει τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο πως βρίσκεται στη χώρα μας, ενώ μεταξύ των περιοχών που επισκέφτηκε ήταν και η Σίφνος.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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