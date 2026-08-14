Κιμ Καρντάσιαν: Η μάχη με την ψωρίαση και η επίδρασή της στην αυτοπεποίθησή της

Η Κιμ Καρντάσιαν περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την ψωρίαση και τον αντίκτυπο που είχε η πάθηση στην αυτοπεποίθησή της, σε συνέντευξή της στο People. Εξήγησε πώς η εικόνα του δέρματός της επηρεάζει την ψυχολογία της και τις διακυμάνσεις που βιώνει, ειδικά όταν οι δερματικές αλλοιώσεις επεκτείνονται στο πρόσωπό της. Αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερες μεθόδους αντιμετώπισης, όπως αλοιφές με μεμβράνη και ενέσεις, των οποίων τα αποτελέσματα δεν ήταν μόνιμα.

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Κιμ Καρντάσιαν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια με την ψωρίαση και τον αντίκτυπο που είχε στην αυτοπεποίθησή της περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν.
  • Η εικόνα του δέρματός της επηρέαζε άμεσα την ψυχολογία της, ενώ ένιωθε μεγαλύτερη ανασφάλεια όταν οι δερματικές αλλοιώσεις άρχισαν να επεκτείνονται προς το πρόσωπό της.
  • Αναφέρθηκε σε πρακτικές όπως η εφαρμογή αλοιφής με μεμβράνη και θεραπείες με ενέσεις, οι οποίες δεν είχαν μόνιμο αποτέλεσμα.

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Τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια με την ψωρίαση και τον αντίκτυπο που είχε στην αυτοπεποίθησή της περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν σε συνέντευξή της στο People.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εξήγησε ότι η εικόνα του δέρματός της επηρέαζε άμεσα την ψυχολογία της. «Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν», ανέφερε.

Μιλώντας για τις διακυμάνσεις που βίωνε, σημείωσε ότι υπήρχαν στιγμές που ένιωθε δυνατή και αποφασισμένη να αποδεχθεί την κατάσταση. Όταν, όμως, οι δερματικές αλλοιώσεις άρχισαν να επεκτείνονται προς το πρόσωπό της, όπως είπε, ένιωσε μεγαλύτερη ανασφάλεια.

«Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».

Η Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στις πρακτικές που ακολουθούσε στο παρελθόν για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας έπρεπε να βάζω μια αλοιφή και μετά να τυλίγω το σημείο με μεμβράνη το βράδυ. Οπότε συνήθιζα να έχω μεμβράνη δίπλα στο κρεβάτι μου», δήλωσε.

Η ίδια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος τη βοηθούσε, ωστόσο η πλαστική μεμβράνη έκανε χαρακτηριστικό θόρυβο κάθε φορά που κινούνταν στον ύπνο της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι και θεραπείες με ενέσεις που έκανε κατά διαστήματα δεν είχαν μόνιμο αποτέλεσμα. «Μόλις τις σταματήσεις, επιστρέφει αμέσως», σχολίασε, αναφερόμενη στα συμπτώματα της ψωρίασης.

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