Κιμ Καρντάσιαν: Η μάχη με την ψωρίαση και η επίδρασή της στην αυτοπεποίθησή της

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Τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια με την ψωρίαση και τον αντίκτυπο που είχε στην αυτοπεποίθησή της περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν σε συνέντευξή της στο People.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εξήγησε ότι η εικόνα του δέρματός της επηρέαζε άμεσα την ψυχολογία της. «Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν», ανέφερε.

Μιλώντας για τις διακυμάνσεις που βίωνε, σημείωσε ότι υπήρχαν στιγμές που ένιωθε δυνατή και αποφασισμένη να αποδεχθεί την κατάσταση. Όταν, όμως, οι δερματικές αλλοιώσεις άρχισαν να επεκτείνονται προς το πρόσωπό της, όπως είπε, ένιωσε μεγαλύτερη ανασφάλεια.

«Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».

Kim Kardashian Says Saran Wrap Psoriasis Treatment Made Her Feel Like She Was Wearing a Diaper (Exclusive) https://t.co/octOjws3qe — People (@people) August 12, 2026

Η Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στις πρακτικές που ακολουθούσε στο παρελθόν για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας έπρεπε να βάζω μια αλοιφή και μετά να τυλίγω το σημείο με μεμβράνη το βράδυ. Οπότε συνήθιζα να έχω μεμβράνη δίπλα στο κρεβάτι μου», δήλωσε.

Η ίδια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος τη βοηθούσε, ωστόσο η πλαστική μεμβράνη έκανε χαρακτηριστικό θόρυβο κάθε φορά που κινούνταν στον ύπνο της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι και θεραπείες με ενέσεις που έκανε κατά διαστήματα δεν είχαν μόνιμο αποτέλεσμα. «Μόλις τις σταματήσεις, επιστρέφει αμέσως», σχολίασε, αναφερόμενη στα συμπτώματα της ψωρίασης.