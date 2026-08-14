Δυτική Όχθη: Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας εγκαινίασε νέο εποικισμό στην περιοχή της Τζενίν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, εγκαινίασε νέο εποικισμό στην περιοχή της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την ίδια ημέρα που ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν παλαιστινιακά κτήρια. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων εποίκων και της δημιουργίας νέων εποικισμών, με πρόσφατες εκθέσεις του ΟΗΕ να καταγράφουν την έγκριση χιλιάδων οικιστικών μονάδων και δεκάδων παράνομων φυλακίων, τα οποία το Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κρίνει ως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

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Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας εγκαινίασε νέο εποικισμό στην περιοχή της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την ίδια ημέρα που ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν παλαιστινιακά καταστήματα.
  • Οι επιθέσεις εποίκων, καθώς και η δημιουργία νέων εποικισμών και παράνομων φυλακίων, συνεχίζονται στα παλαιστινιακά εδάφη.
  • Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, οι ισραηλινές αρχές προώθησαν ή ενέκριναν σχέδια για την κατασκευή 4.750 οικιστικών μονάδων, ενώ το ψήφισμα 2334 του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι εποικισμοί «δεν έχουν νομική ισχύ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο εποικισμό στην περιοχή της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εγκαινίασε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, όπως μετέδωσε από τη Ραμάλα η δημοσιογράφος Νουρ Όντεχ.

Η εξέλιξη σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν παλαιστινιακά καταστήματα και άλλα κτήρια στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Όντεχ, οι επιθέσεις εποίκων, καθώς και η δημιουργία νέων εποικισμών και παράνομων φυλακίων, συνεχίζονται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Κατς δήλωσε ότι οι επιθέσεις εποίκων και οι εικόνες από την Κούσρα «κοστίζουν στο Ισραήλ» και στους συμμάχους του.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τους εποικισμούς, οι ισραηλινές αρχές προώθησαν ή ενέκριναν σχέδια για την κατασκευή 4.750 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, από τις 14 Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου.

Στις 25 Μαρτίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσης την ίδρυση ή νομιμοποίηση 34 παράνομων εποικισμών στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση του ΟΗΕ, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εποικισμών που έχει εγκριθεί με μία μόνο απόφαση ισραηλινής κυβέρνησης.

Το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στα παλαιστινιακά εδάφη που κατελήφθησαν από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «δεν έχουν νομική ισχύ» και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

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