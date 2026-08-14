Δυτική Όχθη: Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας εγκαινίασε νέο εποικισμό στην περιοχή της Τζενίν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο εποικισμό στην περιοχή της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εγκαινίασε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, όπως μετέδωσε από τη Ραμάλα η δημοσιογράφος Νουρ Όντεχ.

Η εξέλιξη σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν παλαιστινιακά καταστήματα και άλλα κτήρια στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Όντεχ, οι επιθέσεις εποίκων, καθώς και η δημιουργία νέων εποικισμών και παράνομων φυλακίων, συνεχίζονται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Κατς δήλωσε ότι οι επιθέσεις εποίκων και οι εικόνες από την Κούσρα «κοστίζουν στο Ισραήλ» και στους συμμάχους του.

Israeli settlers reestablished Ganim settlement on privately owned Palestinian land east of Jenin, 21 years after it was evacuated as part of Israel’s 2005 disengagement plan. Israeli occupation forces closed roads in the area to secure the reestablishment of the settlement,… pic.twitter.com/aF2xK6Y4J6 — Quds News Network (@QudsNen) August 13, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τους εποικισμούς, οι ισραηλινές αρχές προώθησαν ή ενέκριναν σχέδια για την κατασκευή 4.750 οικιστικών μονάδων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, από τις 14 Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου.

Στις 25 Μαρτίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε επίσης την ίδρυση ή νομιμοποίηση 34 παράνομων εποικισμών στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση του ΟΗΕ, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό εποικισμών που έχει εγκριθεί με μία μόνο απόφαση ισραηλινής κυβέρνησης.

Το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στα παλαιστινιακά εδάφη που κατελήφθησαν από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «δεν έχουν νομική ισχύ» και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.