Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Στην 6η θέση η Στεφανίδη με φετινό ρεκόρ στα 4,60 μ.

Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την έκτη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας φετινό ρεκόρ με άλμα στα 4,60 μ. Στον ίδιο τελικό, η Αριάδνη Αδαμοπούλου τερμάτισε στην 11η θέση, συμμετέχοντας στον πρώτο της τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Στεφανίδη κατέλαβε την έκτη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Σημείωσε φετινό ρεκόρ με άλμα στα 4,60 μ.
  • Η Ελληνίδα αθλήτρια πέρασε με την πρώτη τα 4,30 και τα 4,45 μ., ενώ χρειάστηκε την τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει τα 4,60 μ.
  • Στον ίδιο τελικό, η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέλαβε την 11η θέση, στον πρώτο της τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την έκτη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ κατέλεαβε η Κατερίνα Στεφανίδη, σημειώνοντας φετινό ρεκόρ με άλμα στα 4,60 μ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πέρασε με την πρώτη τα 4,30 και τα 4,45 μ., ενώ χρειάστηκε την τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει τα 4,60 μ. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 4,70 μ., χωρίς να τα καταφέρει.

Στον ίδιο τελικό, η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέλαβε την 11η θέση.

Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου πέρασε τα 4,30 μ., αλλά απέτυχε στις τρεις προσπάθειές της στα 4,45 μ.

Για την Αδαμοπούλου ήταν ο πρώτος τελικός σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

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