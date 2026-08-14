Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Στην 6η θέση η Στεφανίδη με φετινό ρεκόρ στα 4,60 μ.

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Την έκτη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ κατέλεαβε η Κατερίνα Στεφανίδη, σημειώνοντας φετινό ρεκόρ με άλμα στα 4,60 μ.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πέρασε με την πρώτη τα 4,30 και τα 4,45 μ., ενώ χρειάστηκε την τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει τα 4,60 μ. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 4,70 μ., χωρίς να τα καταφέρει.

Στον ίδιο τελικό, η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέλαβε την 11η θέση.

Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου πέρασε τα 4,30 μ., αλλά απέτυχε στις τρεις προσπάθειές της στα 4,45 μ.

Για την Αδαμοπούλου ήταν ο πρώτος τελικός σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.