Ταξίδι για δύο, άφιξη για τρεις: Μωρό γεννήθηκε μέσα σε τρένο στη Φινλανδία

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Ένας μάλλον ασυνήθιστος επιβάτης έκανε την εμφάνισή του σε τρένο στη Φινλανδία, καθώς ένα μωρό γεννήθηκε μέσα σε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελσίνκι – Βάασα, σε ένα περιστατικό που θεωρείται πρωτοφανές για την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία VR.

Το μωρό ήρθε στον κόσμο το βράδυ της Τρίτης μέσα στο τρένο IC49, ενώ αυτό βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Βάασα.

Σύμφωνα με τη φινλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle, τουλάχιστον ένας συνεπιβάτης βοήθησε τη γυναίκα κατά τη διάρκεια του τοκετού, ενώ είχε ήδη ειδοποιηθεί ασθενοφόρο, το οποίο περίμενε μητέρα και νεογέννητο στον σταθμό του Σεϊναγιόκι.

Εκεί οι δυο τους αποβιβάστηκαν για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Η VR αναζητά τώρα το… πρώτο «μωρό του τρένου»

Η ιστορία όμως δεν τελείωσε στον σταθμό. Η VR ανακοίνωσε ότι αναζητά την οικογένεια του νεογέννητου προκειμένου να της προσφέρει ένα δώρο, καθώς, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας, δεν υπάρχει γνωστή προηγούμενη περίπτωση γέννησης παιδιού σε κάποιο από τα τρένα της.

Η εταιρεία δημοσίευσε μάλιστα σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη χαρά της για το πρωτοφανές περιστατικό.

«Ήταν ένα εξαιρετικό και χαρμόσυνο γεγονός», δήλωσε η υπεύθυνη επικοινωνίας της VR, Tiina Nummenmaa, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συγχαίρει θερμά την οικογένεια για αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Η Nummenmaa εξήγησε ότι το προσωπικό των τρένων είναι εκπαιδευμένο ώστε να βοηθά τους επιβάτες σε έκτακτες και ασυνήθιστες καταστάσεις και σημείωσε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν τον τοκετό με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Και παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια του ταξιδιού το τρένο απέκτησε έναν επιβάτη περισσότερο, το IC49 συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του και παρέμεινε εντός προγράμματος.