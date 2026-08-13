Τουσκ: Συνελήφθη Ρώσος που είχε στρατολογηθεί από τη Μόσχα για να δολοφονήσει έναν Αμερικανο-Ουκρανό στη Βαρσοβί

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Με τον πόλεμο σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών να μαίνεται στο έδαφος της Πολωνίας και η Ρωσία να αποτελεί υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο, ως εθνική επιτυχία παρουσίασε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ τη σύλληψη Ρώσου υπηκόου, ο οποίος είχε στρατολογήσει η Μόσχα, και «η αποστολή του ήταν να δολοφονήσει έναν Αμερικανο-ουκρανό πολίτη εδώ στη Βαρσοβία», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Αυτός ο στόχος είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα ενοχλητικός για το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ, υποδεικνύοντας ότι «η επίθεση απετράπη την τελευταία στιγμή», διευκρινίζοντας ότι ο ύποπτος συνελήφθη στις 7 Αυγούστου.

«Χάρη στην πραγματικά εξαιρετική δράση των υπηρεσιών μας… συλλάβαμε έναν Ρώσο που στρατολογήθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

«Ο Ρώσος είχε προσληφθεί για να σκοτώσει έναν άνδρα που είχε ουκρανικό και αμερικανικό διαβατήριο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του. «Την τελευταία στιγμή, χάρη στη δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και της Αστυνομίας, καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτήν την εκτέλεση, αυτήν την επίθεση», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Πάντως, η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ευρωπαϊκών χωρών για επιθέσεις, λέγοντας ότι η Δύση υποδαυλίζει την αντιρωσική παράνοια.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούνιο, ένας Ρώσος καλλιτέχνης, επικριτικός κατά του Ρώσου προέδρου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα της ανατολικής Πολωνίας, δήλωσαν οι εισαγγελικές Αρχές.

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι «ο ρόλος της ως κόμβου στρατιωτικών και άλλων προμηθειών προς τη γειτονική Ουκρανία την έχει καταστήσει στόχο ρωσικής κατασκοπείας και επιθέσεων».