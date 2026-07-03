Ρωσία: Το απόρρητο σχέδιο της Μόσχας για ένοπλη εισβολή στην Πολωνία – Θέλει να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ

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Μια άκρως ανησυχητική προειδοποίηση της Ουάσινγκτον έρχεται να ταράξει τα νερά της ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ενημερώνουν τη Βαρσοβία πως το Κρεμλίνο σχεδιάζει μια περιορισμένη ένοπλη εισβολή σε πολωνικό έδαφος.

Στόχος της Ρωσίας είναι να δοκιμάσει τα ανακλαστικά του ΝΑΤΟ και να προκαλέσει μια τεχνητή κρίση που θα τρομοκρατήσει τη Δύση, εξαναγκάζοντάς την να σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Οι προειδοποιήσεις των ΗΠΑ

Πηγές κοντά στον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, αποκάλυψαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο Onet ότι οι ΗΠΑ προειδοποιούν συστηματικά τη Βαρσοβία για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η πρόκληση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διέλευση ρωσικών στρατευμάτων στα πολωνικά σύνορα, καθώς και πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον κρίσιμων υποδομών, όπως εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, γεγονός που θα ανάγκαζε την Πολωνία να ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνάς της.

Πηγές από την Πολωνία σημειώνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να παρουσιάσει την εδαφική παραβίαση ως «σφάλμα πλοήγησης GPS» ή ως «επείγουσα επιχείρηση διάσωσης ελικοπτέρου».

Η στρατηγική της Μόσχας βασίζεται στην παραδοχή ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν την Πολωνία να διαπραγματευτεί αντί να απαντήσει στρατιωτικά.

Μια συμφωνημένη υποχώρηση θα θεωρούνταν στρατηγική νίκη για το Κρεμλίνο, το οποίο θα εκμεταλλευόταν τις συνομιλίες για να απαιτήσει τον τερματισμό της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Στο χειρότερο σενάριο για τη Συμμαχία, η Ρωσία στοχεύει να υπονομεύσει την πολωνική κυριαρχία και να αποδείξει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια «χάρτινη τίγρη».

Το γεωπολιτικό παρασκήνιο και οι εκτιμήσεις των συμμάχων

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μια χερσαία επίθεση θα μπορούσε να εκδηλωθεί είτε από το Καλίνινγκραντ, που συνορεύει με τη βόρεια Πολωνία, είτε από τη Λευκορωσία στα ανατολικά.

Πολωνοί ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν ότι Ρωσία και Λευκορωσία ενδέχεται να στείλουν μικρό αριθμό στρατευμάτων πέρα από τα σύνορα του ΝΑΤΟ.

Καθώς ο ρωσικός στρατός είναι υπερβολικά απασχολημένος στην Ουκρανία για να ξεκινήσει έναν μεγάλο πόλεμο, βασίζεται σε στοχευμένες περιορισμένες προκλήσεις για να ανιχνεύσει τις νατοϊκές άμυνες.

Παράλληλα, αναμένεται να επιδιώξει την επιδείνωση των πρόσφατων τριγμών μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας.

Μια πηγή κοντά στον Πολωνό πρόεδρο δήλωσε: «Οι ΗΠΑ ενημερώνουν συστηματικά την Πολωνία για ολοένα και νέα ρωσικά σχέδια για μια συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από την οποία η Πολωνία σε καμία περίπτωση δεν εξαιρείται».

Δύο ξεχωριστές πηγές -ένας πρέσβης χώρας του ΝΑΤΟ και μια πηγή στο πολωνικό υπουργείο Άμυνας- επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εισβολής στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, αν και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι μια πρόκληση κατά της Πολωνίας θα ήταν πιο χρήσιμη για τη Μόσχα.

Μιλώντας στην The Telegraph, πηγή ασφαλείας από τη Βαλτική ανέφερε ότι η Μόσχα συζητά επί του παρόντος αυτά τα σχέδια και ότι, μετά την υλοποίησή τους, ενδέχεται να προσπαθήσει να επιρρίψει την ευθύνη στην Ουκρανία.

Στον αντίποδα, μια πρόσφατη ναυτική άσκηση στη Λετονία με τη συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού και των Πεζοναυτών των ΗΠΑ σχεδιάστηκε για να υπενθυμίσει στον Πούτιν ότι μια επίθεση στην ανατολική πτέρυγα θα θεωρηθεί επίθεση κατά αμερικανικών στρατευμάτων, ενώ παρόμοιες ασκήσεις έχει πραγματοποιήσει και η Πολωνία.

Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να απαντήσει με πλήγματα στο Καλίνινγκραντ, το οποίο ο αρχηγός της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, Χόλγκερ Νόιμαν, υπέδειξε ως πιθανό στόχο, μαζί με τη χερσόνησο Κόλα -όπου η Μόσχα διατηρεί πυρηνικά όπλα- και τη Μαύρη Θάλασσα.

Μιλώντας στην The Telegraph, ο Νόιμαν δεσμεύτηκε ότι η Γερμανία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του εδάφους του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας προειδοποίησε στην ετήσια στρατηγική του έκθεση ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια «γκρίζα ζώνη» μεταξύ πολέμου και ειρήνης.

«Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Ευρώπη».

«Στο χειρότερο σενάριο, ένας περιορισμένος πόλεμος εναντίον μελών του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να είναι πιθανός εντός ενός έτους από τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία», συμπλήρωσαν οι αξιωματούχοι.

Η προειδοποίηση αυτή συνέπεσε με τις απειλές του Κρεμλίνου προς τη Φινλανδία, η οποία σχεδιάζει να άρει την απαγόρευση φιλοξενίας πυρηνικών όπλων.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κίνηση αυτή ενέχει «πραγματικές απειλές» για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας και ότι η Μόσχα θα κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για να αναπροσαρμόσει τη στρατιωτική και πολιτική της στάση.