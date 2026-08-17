Υπουργείο Παιδείας: Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές – Όλες οι αλλαγές

Νέο σχολικό έτος με περισσότερες εκδρομές και περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός αιθουσών φέρνουν οι νέες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας λίγες μέρες πριν χτυπήσει το σχολικό κουδούνι.

Για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος, «με σκοπό την ενίσχυση της βιωματικής διάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», όπως επισημαίνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των σχολικών μονάδων να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών.

Διευρυμένο το περιεχόμενο στις εκδρομές για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι εκδρομές συνδέονται και με εκπαιδευτικές δράσεις ενεργού πολίτη. Στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης μπορούν, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αλληλεγγύης, ανάπλασης χώρων, καθώς και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης, μειώνονται τα εμπόδια για τα Ειδικά Σχολεία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα Ειδικά Σχολεία, με στόχο να διευκολυνθεί ουσιαστικά η συμμετοχή των μαθητών τους στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις και έτσι το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση εκδρομής μειώνεται από το 70% στο 50%. «Με την αλλαγή αυτή αντιμετωπίζονται πρακτικές δυσκολίες που μπορούσαν μέχρι σήμερα να λειτουργούν περιοριστικά για την πραγματοποίηση εκδρομών και εκπαιδευτικών δράσεων από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

Συνεργασία σχολείων για χαμηλότερο κόστος

Παράλληλα, με στόχο να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες, εισάγεται η δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων για την από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στα σχολεία να οργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικές μετακινήσεις, να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα τουριστικά γραφεία

Για ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε εκπαιδευτική μετακίνηση, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνοδείας τους, στο νέο πλαίσιο προβλέπεται ότι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει τους μαθητές οφείλουν να υποβάλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Περιορίζεται η χρήση κινητών τηλεφώνων

Παράλληλα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκδρομών για τους μαθητές: Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή μαγνητοφωνεί άλλους συμμετέχοντες μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απενεργοποίησης και φύλαξης της συσκευής. Η συσκευή παραδίδεται στον γονέα ή κηδεμόνα μετά το πέρας της εκδρομής. Με αυτόν τον τρόπο, οι κανόνες προστασίας της σχολικής κοινότητας ακολουθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς και έξω από τη σχολική αίθουσα.

Περισσότερες δυνατότητες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Οι νέες Υπουργικές Αποφάσεις διευκολύνουν και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus. Μέχρι σήμερα προβλεπόταν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών ανά έτος.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και κατά το διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ανώτατη χρονική διάρκεια της μετακίνησης.

Έτσι, διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, χωρίς να επηρεάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών σημαίνει περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες καλές πρακτικές και περισσότερη γνώση που επιστρέφει τελικά στο ελληνικό σχολείο.