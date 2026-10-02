Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω συναγερμού για διαρροή αερίου – Τι λέει στο enikos.gr o Αντιδήμαρχος Παιδείας της Αθήνας

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (2/10) στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας επί της οδού Ταυγέτου, στον Δήμο της Αθήνας, ύστερα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου στο 21ο σχολείο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:15 το πρωί. Μετά την ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του σχολείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις και να διαπιστωθεί εάν υπήρχε διαρροή αερίου.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους. Όπως διαπιστώθηκε, δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου.

Νέος συναγερμός στη μία το μεσημέρι και συνολική προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος

Ωστόσο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ο συναγερμός σήμανε εκ νέου έπειτα από αναφορές στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για οσμή αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε προληπτικά. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ.

Τι λέει στο enikos.gr o Αντιδήμαρχος Παιδείας της Αθήνας

Μιλώντας στο enikos.gr, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε ότι η εκκένωση έγινε προληπτικά αμέσως μετά την αναφορά για την οσμή.

«Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 9.15 το πρωί. Αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο δήμος, δόθηκε εντολή για εκκένωση του σχολείου. Πήγε κλιμάκιο ελεγκτών και όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε καμία διαρροή», δήλωσε χαρακτηριστικά.