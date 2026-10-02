Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πότε και πού θα σημειωθούν έντονες καταιγίδες – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

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καταιγίδα Αττική
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Νέα στοιχεία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΜΥ το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10).

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Συγκεκριμένα, επικακαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από αργά σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη και από το μεσημέρι του Σαββάτου στα Δωδεκάνησα.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά στην Κρήτη από το βράδυ του Σαββάτου.

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Παράλληλα, οι άνεμοι που θα πνέουν στο Αιγαίο από σήμερα θα είναι θυελλώδεις, φτάνοντας σε ένταση ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

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Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

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