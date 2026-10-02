Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη μιας 75χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μετά τη δημοσιοποίηση ενός συγκλονιστικού βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται να δελεάζει ένα κουτάβι με τροφή κάτω από τους τροχούς του αυτοκινήτου της, και στη συνέχεια να το πατάει θανάσιμα.

Η 75χρονη Χαν Νγκουγιέν ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την Aστυνομία της Σάντα Άνα στην κομητεία Όραντζ, ως η οδηγός που αφαίρεσε τη ζωή από το μόλις 9 μηνών πιτ μπουλ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο της φρίκης

Το υλικό από την εξωτερική κάμερα ασφαλείας, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, αποτυπώνει την 75χρονη να βρίσκεται στη θέση του οδηγού ενός Honda Odyssey, ακινητοποιημένου έξω από την οδό W. Park Lane 926 στη Σάντα Άνα.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να ανοίγει την πόρτα του οδηγού για να βγει το κουτάβι έξω και στη συνέχεια να ρίχνει σκυλοτροφή στο οδόστρωμα, ακριβώς δίπλα στον μπροστινό αριστερό τροχό του οχήματος.

Καθώς το μικρό ζώο πλησίασε για να φάει, η 75χρονη ξεκίνησε να οδηγεί αργά προς τα εμπρός, περνώντας πάνω από το σκυλί με τον πίσω αριστερό τροχό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Σάντα Άνα, το όχημα παρέμεινε ακινητοποιημένο πάνω στο σώμα του ζώου για 15 δευτερόλεπτα, πριν η Νγκουγιέν αναπτύξει ταχύτητα και απομακρυνθεί από το σημείο.



Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στην περιοχή όταν περαστικός εντόπισε το νεκρό κουτάβι στο οδόστρωμα.

Η κυνική δικαιολογία

Η ταυτοποίηση και η σύλληψη της Νγκουγιέν επιτεύχθηκαν μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια έκκληση της αστυνομίας προς τους πολίτες για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το όχημα που καταγράφηκε στο βίντεο.

Οι ερευνητές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της αξιοποιώντας τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας.



Η 75χρονη παραδέχθηκε στις αρχές ότι εγκατέλειψε το 9μηνο πιτ μπουλ, το οποίο ονομαζόταν «Μπλάκι».

Σύμφωνα με την εφημερίδα LA Times, η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είπε να «ξεφορτωθεί» το κουτάβι επειδή είχε εκνευριστεί μαζί του, καθώς είχε δαγκώσει τα παπούτσια και άλλα προσωπικά αντικείμενα του συντρόφου της.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η ίδια δεν παραδέχθηκε ότι πάτησε σκόπιμα το ζώο.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και οι ποινές

Η Νγκουγιέν οδηγήθηκε στις φυλακές της Σάντα Άνα και βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για κακοποίηση ζώου και εγκατάλειψη ζώου.

Στην πολιτεία της Καλιφόρνια, η σκόπιμη πρόκληση βλάβης ή ο θάνατος ζώου τιμωρείται ως κακούργημα με ποινή φυλάκισης, χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 20.000 δολάρια, ή και με τις δύο ποινές μαζί.