Ομαδικός βιασμός στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Ειδική εισαγγελέας αναλαμβάνει την υπόθεση μετά τις οργισμένες αντιδράσεις

Δραστική παρέμβαση στην υπόθεση του φερόμενου ομαδικού βιασμού φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κορνέλ (Cornell) το 2024 πραγματοποίησε η κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ.

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την Πέμπτη, η Χόκουλ διόρισε τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αφαιρώντας την αρμοδιότητα από τις τοπικές αρχές.

Η απόφαση ελήφθη έναν μήνα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από τη φοιτήτρια, στην οποία καταγγέλλει ότι μέλη φοιτητικής αδελφότητας του πανεπιστημίου τη νάρκωσαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά το 2024.

Όπως τόνισε η Κυβερνήτης, τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που διενεργήθηκε η έρευνα από την Αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ, αλλά και για την απόφαση των εισαγγελικών αρχών της κομητείας Τομπκινς να μην ασκήσουν ποινικές διώξεις.

«Έχασα την εμπιστοσύνη μου»

Σε γραπτή δήλωσή της, η Κάθι Χόκουλ εξέφρασε την πλήρη αμφισβήτησή της προς τους χειρισμούς των τοπικών αξιωματούχων στην υπόθεση.

«Έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα του Εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να επιβλέψει δίκαια την υπόθεση. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν συνεχίζουν να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έρευνα που διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κορνέλ και την απόφαση του Εισαγγελέα της κομητείας Τόμπκινς να μην ασκήσει διώξεις για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση στην πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ τον Οκτώβριο του 2024», δήλωσε.

«Αυτό, με τη σειρά του, υπονόμευσε τη δική μου εμπιστοσύνη, αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού, στην ικανότητα του Εισαγγελέα να διερευνήσει και να διώξει αποτελεσματικά την υπόθεση αυτή τη στιγμή», εξήγησε.

«Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης δικαιούται να γνωρίζει ότι κάθε γεγονός θα εξεταστεί και ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Η ενέργεια αυτή διασφαλίζει ότι το ζήτημα θα διερευνηθεί πλήρως και διεξοδικά, χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων ή μεροληψία, και θα αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα με αυστηρότητα που απαιτεί η σοβαρότητά του».

Με βάση το εκτελεστικό διάταγμα, η γενική εισαγγελέας Λετίσια Τζέιμς θα ηγηθεί της έρευνας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα παρουσιάσει τα στοιχεία ενώπιον σώματος ενόρκων.

Από την πλευρά της, η Τζέιμς διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία της θα διερευνήσει τις καταγγελίες «πλήρως και με δικαιοσύνη».

«Η Κυβερνήτης εμπιστεύτηκε στην υπηρεσία μου αυτή την έρευνα και δεν αντιμετωπίζουμε αυτή την ευθύνη ελαφρά τη καρδία», ανέφερε η Γενική Εισαγγελέας.

Ικανοποίηση από την πλευρά του θύματος

Η απόφαση της Κάθι Χόκουλ έγινε δεκτή με ανακούφιση από την πλευρά της καταγγέλλουσας.

Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, μιλώντας στην εκπομπή «CUOMO» του δικτύου NewsNation, δήλωσε: «Είναι υπέροχα νέα… Η εντολέας μου κι εγώ είχαμε μηδενική εμπιστοσύνη στην ικανότητα αυτού του εισαγγελέα να διώξει την υπόθεση».

Ο Τζιούφρα υποστήριξε σθεναρά την αλλαγή σκυτάλης, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της πανεπιστημιακής αστυνομίας αλλά και για τους λόγους που ο τοπικός εισαγγελέας αρνήθηκε αρχικά να απαγγείλει κατηγορίες.

Η υπόθεση έφερε στο φως σοβαρά κενά στον τρόπο που οι αρχές επιβολής του νόμου και το πανεπιστήμιο αντέδρασαν όταν η κοπέλα, 20 ετών τότε, προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία λίγες εβδομάδες μετά το συμβάν.

Τις τελευταίες ημέρες, νέες αποκαλύψεις δείχνουν τι γνώριζαν οι αρχές ήδη από το 2024.

Το CBS New York εξασφάλισε αντίγραφο της κατάθεσης που έδωσε η κοπέλα στην αστυνομία, η οποία περιείχε ασύγκριτα περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την ένορκη βεβαίωση που απέστειλε τελικά η αστυνομία στους εισαγγελείς.

Η εφημερίδα New York Times απέκτησε πρόσβαση σε περισσότερες από 1.000 σελίδες από την εσωτερική έρευνα του ιδρύματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε χρόνος μέχρι η γυναίκα να συνειδητοποιήσει και να προσδιορίσει ότι είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού.

Στην αστική αγωγή που κατέθεσε η φοιτήτρια, ως κατηγορούμενοι κατονομάζονται επτά μέλη της αδελφότητας Chi Phi, το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, ένα μπαρ της περιοχής, καθώς και η δική της γυναικεία αδελφότητα.

Η υπαναχώρηση του εισαγγελέα και ο σκόπελος της νομοθεσίας

Πριν από την παρέμβαση της Χόκουλ, ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χούτεν, αναγνωρίζοντας τη θύελλα των αντιδράσεων, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η υπηρεσία του άνοιξε εκ νέου την υπόθεση και είναι πρόθυμος να παρουσιάσει τα στοιχεία —συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης του φερόμενου θύματος— σε σώμα ενόρκων για ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών.

Ο Βαν Χούτεν δικαιολογήθηκε ότι η αρχική άρνηση άσκησης διώξεων οφειλόταν εν μέρει στους περιορισμούς της πολιτειακής νομοθεσίας.

Ειδικοί και υπερασπιστές δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι στη Νέα Υόρκη είναι εξαιρετικά δύσκολο να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες βιασμού εάν το θύμα είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή άλλες ουσίες πριν από την επίθεση.

Το γεγονός αυτό έχει κινητοποιήσει βουλευτές, οι οποίοι ζητούν την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα για τα σεξουαλικά εγκλήματα.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι φοιτητές αρνούνται κάθε κατηγορία. Όπως αποκαλύπτουν τα εσωτερικά έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times, υποστήριξαν στους ερευνητές του πανεπιστημίου ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με τη συναίνεση της φοιτήτριας.

Οι κυρώσεις του Κορνέλ και οι αντιδράσεις στην πανεπιστημιούπολη

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ υπεραμύνθηκε των ενεργειών του, τονίζοντας ότι διεξήγαγε ευρεία έρευνα, απαγόρευσε τη λειτουργία του παραρτήματος της Chi Phi στην πανεπιστημιούπολη —το οποίο παραμένει κλειστό— και επέβαλε πειθαρχικές ποινές στα εμπλεκόμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων διαγραφών και κυρώσεων.

Υπό το βάρος των πιέσεων, το ίδρυμα συμφώνησε την Τετάρτη να αναθέσει σε εξωτερικό νομικό γραφείο την επανεξέταση των χειρισμών του. Αν και επιβεβαίωσε τις αποβολές φοιτητών, αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα ονόματα, επικαλούμενο τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών.

Ο υπηρεσιακός εκτελεστικός διευθυντής της αδελφότητας Chi Phi, Τρέι Ρομπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τόσο το τοπικό παράρτημα όσο και η κεντρική διοίκηση διέγραψαν αμέσως τα μέλη που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο Χέιντεν Ουότκινς, προπτυχιακός φοιτητής και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Συνέλευσης Φοιτητών, υπογράμμισε τη συστημική διάσταση του προβλήματος.

«Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη εδώ είναι ένα γενικευμένο αμερικανικό πρόβλημα. Ο κόσμος βάζει το Κορνέλ σε ένα βάθρο επειδή είμαστε ένα ελίτ ίδρυμα. Αλλά αν συμβαίνει σε μέρη όπως το Κορνέλ, συμβαίνει σε πανεπιστημιουπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα».

Παράλληλα, η δευτεροετής φοιτήτρια Τζέιν Ουάνγκ, μιλώντας στο Associated Press, κατήγγειλε ότι όταν η ίδια ανέφερε σεξουαλική επίθεση πριν από περίπου έναν χρόνο, αντιμετώπισε ελάχιστη καθοδήγηση και αδιαφορία από τις αρχές του ιδρύματος.

«Το κύριο μήνυμά μου για το Κορνέλ είναι ότι, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις υποθέσεις με φροντίδα και προσοχή μόνο αφού πάρουν δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο», τόνισε η Ουάνγκ.