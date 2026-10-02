Μόντι: Επικοινώνησε με τον Ινδό πιλότο που απέτρεψε την τραγωδία στην πτήση της Flydubai – «Όλη η χώρα είναι περήφανη για εσένα» – BINTEO

Την απόλυτη αναγνώριση και τον έπαινο για το θάρρος του απολαμβάνει ο Ινδός κυβερνήτης της flydubai, Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος κατάφερε, παρά τα σοβαρά τραύματά του, να αποτρέψει την απόπειρα του συγκυβερνήτη του να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πιλότο την Παρασκευή, εξαίροντας την αυτοθυσία του που έσωσε εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.

Ο τρόμος στον αέρα και η δραματική διάσωση

Το αεροσκάφος της πτήσης FZ1073 της flydubai, που κατευθυνόταν από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ μεταφέροντας 174 επιβάτες -ανάμεσά τους 27 παιδιά, σύμφωνα με την The New Indian Express- εξέπεμψε σήμα κινδύνου την Τετάρτη, δύο ώρες μετά την αναχώρησή του.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε απότομη βουτιά άνω των 17.000 ποδών, πέφτοντας ακαριαία από το υψόμετρο των 34.000 ποδιών, πριν τελικά εκτραπεί και προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Prince Sultan Bin Abdul Aziz, στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος ξεκίνησε να χάνει ταχύτατα ύψος όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ματσάρ.

Σε βιντεοκλήση που είχε με τον Ναρέντρα Μόντι, ο πιλότος Ματσάρ περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ενώ βρισκόταν αιμόφυρτος στο έδαφος.



«Ήμουν πεσμένος στο πάτωμα τραυματισμένος, αλλά είπα στον εαυτό μου να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να ανοίξει την πόρτα από μέσα. Άλλοι μπήκαν μέσα και έπαιξαν επίσης ρόλο [στον έλεγχο της κατάστασης]. Φυσικά παλευα για τη δική μου ζωή, αλλά ταυτόχρονα γνώριζα ότι δεν πρόκειται να αφήσω άλλους να πεθάνουν».

Ο Ματσάρ κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του θαλάμου διακυβέρνησης, επιτρέποντας σε μέλη του πληρώματος και επιβάτες να εισβάλουν στο κοκπίτ.

Εξουδετέρωσαν τον δράστη, ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και πραγματοποίησαν αναγκαστική προσγείωση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον Ματσάρ βουτηγμένο στο αίμα, να φορά μάσκα οξυγόνου και να κείτεται ανάσκελα.



«Περήφανη όλη η χώρα»

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξήρε τη γενναιότητα του πιλότου, τονίζοντας ότι «το θάρρος, η υπομονή και η γρήγορη λήψη αποφάσεων έσωσαν τις ζωές τόσων ανθρώπων» και ότι ολόκληρη η χώρα είναι περήφανη για εκείνον.

Ο Μόντι επικοινώνησε επίσης με τη σύζυγο και τους γονείς του Ματσάρ για να τους εκφράσει τα συγχαρητήριά του.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για τα εκατό χρόνια της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης (UPSC), ο Μόντι είχε χαρακτηρίσει τον Ματσάρ πραγματικό «ήρωα».

«Η ανδρεία του βοήθησε να σωθούν εκατοντάδες ζωές και να αποτραπεί μια μεγάλη τραγωδία. Για κάθε Ινδό, η γενναιότητα του Σμιτ γεμίζει την καρδιά μας με υπερηφάνεια», σημείωσε ο Ινδός Πρωθυπουργός, επικαλούμενος και τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αποκάλεσε τον πιλότο «αληθινό ήρωα».

Σταθερή η κατάσταση της υγείας του

Αρχικά, ο Ινδός πιλότος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Αμπού Ντάμπι, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, αναφέρει το BBC.

Η πρεσβεία της Ινδίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Ματσάρ «είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει ικανοποιητικά».

Ο πρέσβης Ντίπακ Μίταλ δήλωσε «περήφανος για τη γενναιότητα του πιλότου Σμιτ» και εξέφρασε την ανακούφισή του μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του.

Ο ίδιος ο πιλότος, αντιμετωπίζοντας με πρωτοφανές σθένος την περιπέτειά του, δήλωσε: «Δεν βλέπω αυτό το τραύμα σαν τραύμα, γιατί αυτό θα έκανε την ανάρρωσή μου ακόμη πιο δύσκολη. Το βλέπω σαν ένα ταξίδι που εξελίσσεται αργά και θα πάρει χρόνο, αλλά είμαι βέβαιος ότι η ανάρρωση θα έρθει και θα γίνω ξανά δυνατός και υγιής».