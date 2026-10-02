Διπλωματικό επεισόδιο Σεούλ – Κιέβου: Η αποκάλυψη Ζελένσκι για αιχμαλώτους που πυροδότησε την κρίση – «Εύχονται να ξεσπάσει πόλεμος με τη Βόρεια Κορέα»

Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο έχει ξεσπάσει μεταξύ Σεούλ και Κιέβου, με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιονγκ να απειλεί ανοιχτά με μη προσδιορισμένα «περαιτέρω μέτρα», εάν η Ουκρανία δεν ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αποκάλυψη ότι δύο Βορειοκορεάτες αιχμάλωτοι πολέμου μεταφέρθηκαν στη Σεούλ.

Η κρίση ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, προέβη στη σχετική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την εντονότατη οργή της Σεούλ, η οποία τόνισε ότι η μεταφορά των αιχμαλώτων είχε συμφωνηθεί να παραμείνει αυστηρά μυστική.



Προσπαθώντας να υποβαθμίσει την ένταση, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε την Πέμπτη την κατάσταση ως «διπλωματική παρεξήγηση», προσθέτοντας ότι το Κίεβο «εργάζεται» για την επίλυσή της.

Ωστόσο, ο Λι απέρριψε κατηγορηματικά αυτόν τον χαρακτηρισμό μέσω ανάρτησής του στο X, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά «την αξιοπρέπεια του κορεατικού λαού και του έθνους».

Η συμφωνία και η πολιτική θύελλα στη Νότια Κορέα

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το Γραφείο του Νοτιοκορεάτη Προέδρου, ήταν η ίδια η Ουκρανία που είχε ζητήσει να κρατηθεί μυστική η επιχειρησιακή αυτή μεταφορά.

Η μυστικότητα κρίθηκε απαραίτητη εν μέρει για την προστασία των οικογενειών των Βορειοκορεατών στρατιωτών, αλλά και επειδή το Κίεβο ήθελε να αποφύγει την κριτική ότι έχασε την ευκαιρία να τους ανταλλάξει με Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου.

Από την πλευρά του, το Γραφείο του Ζελένσκι ανταπάντησε διαψεύδοντας την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας εμπιστευτικότητας μεταξύ των δύο χωρών, εξέλιξη που πυροδότησε περαιτέρω την αντιπαράθεση σημειώνει το BBC.

Η αποκάλυψη του Ζελένσκι προκάλεσε σοβαρούς πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό της Νότιας Κορέας.

Ο Λι δέχθηκε σφοδρά πυρά από την εγχώρια αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να συγκαλύψει τη μεταφορά των αιχμαλώτων προκειμένου να καθησυχάσει και να κατευνάσει την Πιονγιάνγκ.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, οι δύο στρατιώτες, οι οποίοι ανήκαν στις χιλιάδες των Βορειοκορεατών που εστάλησαν να υποστηρίξουν τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, είχαν δηλώσει νωρίτερα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι επιθυμούσαν να μεταφερθούν στη Νότια Κορέα.

Μιλώντας σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Σίμπιχα εξέφρασε την ελπίδα για ταχεία επίλυση του θέματος.

«Ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση θα επιλυθεί στο πολύ κοντινό μέλλον. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Για εμάς, η Νότια Κορέα είναι μια σημαντική χώρα. Και ελπίζω πραγματικά σε δυναμική, συνέχεια και συγκεκριμένα αποτελέσματα που πράγματι επιτυγχάνουμε μαζί τους», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Λι ήταν ιδιαίτερα σκληρή, κατηγορώντας το Κίεβο ότι επιχειρεί να μεταφέρει τη σύγκρουση στην ασιατική χερσόνησο.

«Εκφράζουμε τη σοβαρή μας λύπη για το γεγονός ότι, αντί να αναγνωρίσουν τα γεγονότα της συμφωνίας και να ζητήσουν συγγνώμη, μιλούν για επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Βορρά και Νότου», ανέφερε.

<북한포로 송환 관련, 우크라이나측이 비공개 요구를 해 비공개를 합의했는데 일방적으로 공개했고,

대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들고,

합의사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북간 군사충돌 임박 운운하며… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) October 2, 2026

Η στάση της Σεούλ στον πόλεμο

Η Νότια Κορέα έχει εκφράσει τη συμπαράστασή της προς την Ουκρανία από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας πλήρους κλίμακας, ωστόσο παραμένει σταθερή στη μακροχρόνια πολιτική της να μην παρέχει φονικά όπλα σε καμία χώρα που βρίσκεται σε ενεργή πολεμική σύρραξη.