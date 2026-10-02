Νότια Καρολίνα: Τεράστια καραμπόλα 69 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο λόγω πυκνής ομίχλης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο Interstate 95 της Νότιας Καρολίνα, στις ΗΠΑ, όταν 69 οχήματα ενεπλάκησαν σε μια τεράστια καραμπόλα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το Fox New Carolina, το περιστατικό σημειώθηκε καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε τη γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μαριόν, στα όρια των κομητειών Κλάρεντον και Όραντζμπεργκ.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σαντί ανέφεραν ότι η πυκνή, συμπαγής ομίχλη σκέπασε τη γέφυρα, περιορίζοντας δραματικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην έχουν τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης για να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους.

Στον εφιάλτη που εκτυλίχθηκε στη γέφυρα ενεπλάκησαν συνολικά 15 νταλίκες και 54 επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία μετατράπηκαν σε μια μάζα από συντρίμμια.



Φτάνοντας στο σημείο, τα πρώτα σωστικά συνεργεία αντίκρισαν εικόνες χάους: φορτηγά παραμορφωμένα και διαλυμένα, οχήματα σφηνωμένα κάτω από τις καρότσες των νταλικών και διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό οδηγών σε τέσσερα διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ σε πολλούς ακόμη παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για ελαφρύτερα τραύματα. Ένας τραυματίας διακομίστηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

⚠️ A 65 multi-vehicle crash occurred Thursday morning on the I-95 bridge over Lake Marion near Santee, South Carolina #USA, involving multiple tractor-trailers and dozens of cars. 🚔 Police said dense fog reduced visibility to roughly a quarter-mile contributed to the crash.… pic.twitter.com/2kdab1ZbC4 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 1, 2026



Χάος πάνω στη γέφυρα

Για τους ταξιδιώτες που παγιδεύτηκαν στο σημείο, η αιφνίδια αλυσιδωτή σύγκρουση μετατράπηκε ακαριαία σε μάχη για την επιβίωσή τους, αναφέρει το Fox News.

Ο Νόα Μάντελ ταξίδευε με την οικογένειά του από τη Βιρτζίνια με προορισμό το θεματικό πάρκο Disney World, όταν το αυτοκίνητό του ενπλάκη στη σύγκρουση. «Ήταν τρελό, ήταν από αυτά τα πράγματα που δεν πιστεύεις ποτέ ότι θα συμβούν σε εσένα», δήλωσε.

«Μπορούσες να δεις ένα αυτοκίνητο πίσω μας να βγάζει καπνούς και να πιάνει φωτιά. Έβλεπες άλλους ανθρώπους μπροστά να έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους και όλοι αναρωτιόμασταν τι έπρεπε να κάνουμε στη συνέχεια».

Με τη λίμνη Μαριόν να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη γέφυρα, ο Μάντελ στάθηκε στο πόσο κοντά έφτασε το ατύχημα στο να μετατραπεί σε μια πολύ μεγαλύτερη τραγωδία.

«Σίγουρα πέρασε από το μυαλό μου πόσο τυχεροί είμασταν που κανείς δεν έπεσε από την άκρη της γέφυρας στο νερό».

Οι κάτοικοι της περιοχής βίωσαν τον εφιάλτη μέσα από τα ίδια τους τα σπίτια, ακούγοντας τις διαδοχικές συγκρούσεις να εξελίσσονται. Ο Μάικ Φόσετ, που μένει κοντά στο σημείο, περιέγραψε μια σειρά από εκκωφαντικούς θορύβους προσκρούσεων.

«Ήταν άνθρωποι που έπεφταν ο ένας πίσω από τον άλλον και ο θόρυβος ήταν τεράστιος. Είναι το χειρότερο πράγμα που έχω δει ποτέ».

🚨 Thursday Morning Commute Nightmare in South Carolina A massive pileup involving multiple vehicles brought Thursday morning traffic to a standstill in South Carolina. Heavy fog was reported in the area, though the crash’s cause has not yet been determined. Thankfully, no… pic.twitter.com/meKaByTfNs — WeatherNation (@WeatherNation) October 2, 2026



Σε εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού

Έως τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, τα συνεργεία συνέχιζαν τις προσπάθειες να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να ανοίξουν τις λωρίδες κυκλοφορίας. Τα σωστικά συνεργεία παρέμειναν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ρυμουλκώντας τα κατεστραμμένα οχήματα από τη γέφυρα.

Fog dropped visibility to near 0 at the time of a large, multiple vehicle crash Thursday morning on Interstate 95 in South Carolina. The southbound lanes of I-95 over Lake Marion remain closed nearly 12 hours after the crash as the cleanup continues. pic.twitter.com/FebC16EQwt — Carolina Weather Group (@CarolinaWxGroup) October 1, 2026



Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών που έχουν διαμορφωθεί στην Έξοδο 102, ενώ οι αρχές απευθύνουν συνεχή έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τον αυτοκινητόδρομο I-95 στη συγκεκριμένη περιοχή όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις καθαρισμού.

Το φαινόμενο της ομίχλης και ο κίνδυνος του «superfog»

Ο μετεωρολόγος Άιζακ Λόνγκλεϊ ανέφερε ότι στο αεροδρόμιο Manning/Santee Cooper καταγράφηκε πυκνή ομίχλη μεταξύ 7:00 και 9:00 το πρωί της Πέμπτης, με την ορατότητα να πέφτει μόλις περίπου στα 400 μέτρα, αναφέρει το Accuweather.

«Οι δορυφορικές εικόνες της περιοχής όπου σημειώθηκε το ατύχημα έδειχναν επίσης καθαρό ουρανό σε κοντινή απόσταση προς τα βόρεια, με την ομίχλη να περιορίζεται γενικά στην άμεση περιοχή της λίμνης Μαριόν», σημείωσε.

«Είναι πιθανό τα οχήματα που κινούνταν προς τα νότια στον I-95 να πέρασαν από συνθήκες αίθριου καιρού σε ορατότητα σχεδόν μηδενικής ορατότητας μέσα σε ελάχιστη απόσταση».

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπερ-ομίχλη («superfog») αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη καιρική συνθήκη που προκύπτει από τον συνδυασμό καπνού από δασικές πυρκαγιές και πυκνής ομίχλης. Το 2023, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα που προκλήθηκε από το φαινόμενο superfog στη Λουιζιάνα.

Σε περίπτωση εμπλοκής σε καραμπόλα πολλαπλών οχημάτων, η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) συμβουλεύει τους οδηγούς να παραμένουν ψύχραιμοι και να μην εγκαταλείπουν το εσωτερικό του οχήματός τους.